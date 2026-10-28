Aaj Ka Tula Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

कठोर वाणी से बचें, मीटिंग में संयम जरूरी: अष्टम (8th) भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपकी हठधर्मिता और कठोर शब्द आने वाले समय में बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. बिजनेस डील्स और व्यावसायिक बैठकों में अप्रिय भाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं.

बढ़ते खर्चे और व्यापारिक घाटे की आशंका: बाजार में विरोधी आपके काम में रोड़े अटकाने का प्रयास करेंगे, जिससे उलझनें बढ़ सकती हैं. आज अनियंत्रित खर्चे (Expediture) बजट बिगाड़ सकते हैं और व्यापार में आर्थिक नुकसान (Loss) का सामना करना पड़ सकता है; मन को विचलित होने से बचाएं और वित्तीय जोखिम न लें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिशियल यात्रा टालें, ग्रह गोचर प्रतिकूल: नौकरीपेशा लोगों के लिए ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है, इसलिए आज किसी भी प्रकार की आधिकारिक या व्यावसायिक यात्रा करने से पूरी तरह बचें; हठधर्मिता से यात्रा में नुकसान हो सकता है.

क्रोध पर नियंत्रण रखें, तार्किक सोच प्रभावित: वर्कप्लेस पर आप सुसंगत और तार्किक रूप से सोचने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अपने क्रोध और आवेश पर पूरा नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका खुद का बड़ा नुकसान हो सकता है. शांत रहकर केवल अपने नियमित कार्यों को पूरा करें.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

जीवनसाथी के कार्य न टालें, पारिवारिक कलह से बचाव: जीवनसाथी से संबंधित किसी भी जरूरी काम को आज टालने या स्थगित करने की भूल न करें, अन्यथा घर में गंभीर स्थिति बन सकती है और आप पारिवारिक कलह में उलझ सकते हैं; सामंजस्य बनाए रखें.

छात्रों का टूटेगा मनोबल, धैर्य रखें: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए दिन निराशाजनक रह सकता है. पेपर रद्द या स्थगित होने जैसी खबरों से मन खिन्न रहेगा और परीक्षा प्रणाली व भर्ती बोर्ड से भरोसा उठ सकता है; ऐसे में धैर्य न खोएं.

स्वास्थ्य व मानसिक तनाव: अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं और सकारात्मक विचारों से मन को स्थिर रखें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने तथा विघ्नों से रक्षा हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में काले तिल व सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 11 बार जाप करें.

भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल अर्पित कर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या भोजन का दान करें. इससे मानसिक संताप दूर होगा, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

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