Aaj Ka Kanya Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (जीवनसाथी, साझेदारी, वैवाहिक सुख, पारिवारिक व्यवसाय व जनसंपर्क स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते अविवाहित जातकों को घर-परिवार की जिम्मेदारी बखूबी उठाने वाला जीवनसाथी मिल सकता है, और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा.

1. बिजनेस, बैंक लोन और उधार सतर्कता (Business Loans & Lending Alert)

वज्र योग में बिजनेस की बेहतरीन स्थिति, बैंक लोन के प्रयास होंगे सफल: वज्र योग बनने से इस समय बिजनेस में परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी; सही समय पर सही फैसला लेने से आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. पारिवारिक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े काम भी सफल रहेंगे. यदि आपको बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण (Loan) की तलाश है, तो अपने प्रयासों को जारी रखें क्योंकि भाग्य आपके साथ है और आप कुछ नए लाभ भी अर्जित करेंगे.

आज किसी को कर्ज देने से बचें: वित्तीय लेनदेन में सावधानी रखते हुए आज आप किसी को भी कर्ज या उधार न दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा पैसा वापस मिलने में देरी हो सकती है.

2. करियर, ड्यू टारगेट और इनकम में वृद्धि (Career Targets & Income Growth)

ड्यू चल रहा टारगेट होगा कंप्लीट, इनकम में बढ़ोतरी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद शुभ है; आपका लंबे समय से ड्यू (Pending) चल रहा टारगेट भी आज कंप्लीट हो सकता है. इनकम में बढ़ोतरी (Income Increment) होने से आपका मन हर्षित और उत्साहित रहेगा.

कोवर्कर की एक्टिविटी पर रखें नजर: ऑफिस में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, बस अपने काम में इसी तरह जुटे रहें; साथ ही कोवर्कर (Co-worker) की एक्टिविटी से भी अनभिज्ञ न रहें और सतर्क रहें.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family Dinner, Sudden Guests & Students)

फैमिली संग डिनर व अचानक मेहमानों का आगमन: पारिवारिक और निजी जीवन बेहद खुशनुमा रहेगा; आज आप लाइफ पार्टनर और फैमिली के साथ डिनर पर बाहर जा सकते हैं. इसके साथ ही, सडनली (अचानक) ही किसी फ्रेंड या रिलेटिव का घर पर आगमन हो सकता है, जिससे घर में रौनक बढ़ जाएगी.

छात्र, कलाकार और खिलाड़ी बढ़ेंगे कामयाबी के पथ पर: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) की मेहनत रंग लाएगी और आप कामयाबी के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से बाहर के खानपान या भागदौड़ के कारण पेट संबंधी परेशानी या जीवनसाथी की थकान से बचने के लिए संतुलित व सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और सप्तम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या हरी मूंग का दान करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे बैंक लोन व व्यापारिक कार्यों में सफलता मिलेगी, इनकम में वृद्धि होगी और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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