Aaj Ka Kark Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, जिज्ञासा, उच्च सोच, मार्गदर्शन व विस्तार स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं.` नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण और नई चीजों को जानने-समझने के प्रति बेहद उत्सुकता व जिज्ञासा बनी रहेगी.`

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे.` साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे.` साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, विस्तार और शेयर मार्केट सतर्कता (Business Expansion & Share Market Alert)

वज्र योग में व्यवसाय विस्तार के अनुकूल योग, डील से पहले करें रिसर्च: वज्र योग बनने से आज आपकी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में विस्तार करने के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं.` हालांकि, बिजनेसमैन कोई भी नई डील फाइनल करने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च और जांच-पड़ताल अवश्य कर लें.`

शेयर तथा तेजी-मंदी के कामों से रहें दूर: आज शेयर बाजार तथा तेजी-मंदी (Speculation/Trading) के कामों से पूरी तरह दूर रहें या अत्यधिक सावधान रहें; कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें.`

2. करियर, स्थिरता और सामाजिक छवि (Career Stability & Social Work)

नौकरी में अभी परिवर्तन की आशा न करें, कार्यों में आएगी स्थिरता: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह दी जाती है कि नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन या बदलाव की आशा न करें; इसके बजाय अपने खाली समय का सदुपयोग करें, जिससे सभी काम आसानी से पूरे होते जाएंगे.` आज आपके कार्यों में स्थिरता आएगी और वेतनभोगी लोग बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के सुकून से काम करेंगे.`

सोशल वर्क पर करें फोकस: एम्प्लॉयड पर्सन को आज सोशल वर्क (Social Work) में भी फोकस करना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपकी सकारात्मक छवि बने.`

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Family Meal Sharing, Students & Health)

परिवार संग भोजन कर साझा करें अपने विचार: पारिवारिक जीवन में आत्मीयता और सामंजस्य बढ़ेगा; आज परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और उन सकारात्मक विचारों को अपनों के साथ शेयर करें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं.` लव व वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा.`

लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग और छात्र संगठन (Students) आज अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ जुटे रहेंगे.`

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से यात्रा या मौसम में बदलाव के कारण थकान, जकड़न या मानसिक भारीपन से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.`

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और नवम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें.` शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें.` शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें.` इससे व्यापार विस्तार व करियर में स्थिरता आएगी, आर्थिक निर्णय सुरक्षित रहेंगे और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.`

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