Aaj Ka Tula Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु विजय, रोग मुक्ति, ऋण, प्रतिस्पर्धा, सेवा व कार्यक्षमता स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (Business Payment & Import-Export)

वज्र योग में रुकी पेमेंट मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति: वज्र योग बनने से आज आपकी कोई लंबे समय से रुकी हुई पेमेंट (Pending Payment) हाथ में आ जाने से आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी और आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे.

बिजनेस यात्रा में प्रतिष्ठित लोगों से मेल-मिलाप, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में सफलता: व्यापार से जुड़ी यात्रा (Business Travelling) में आज आपका प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से मेल-मिलाप होगा, जो भविष्य में बड़े लाभ देगा. इसके साथ ही, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (Import-Export) से जुड़े बिजनेसमैन आज बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे.

2. करियर, प्रमोशन और नई जॉब (Career Promotion & New Job)

कार्यप्रणाली में बदलाव से बेहतर परिणाम, विपरीत जेंडर से मिलेगा सहयोग: नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यप्रणाली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने से बेहद बेहतर परिणाम हासिल होंगे. वर्कप्लेस पर विपरीत परिस्थितियों में किसी विपरीत जेंडर (Opposite Gender) के सहकर्मी की एंट्री या सहयोग आपके लिए बेहद अच्छा और लाभकारी रहेगा.

नई जॉब की तलाश होगी पूरी, पदोन्नति के प्रबल योग: एम्प्लॉयड पर्सन यदि न्यू जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो अपने प्रयास जारी रखें—आप अवश्य सफल होंगे. आज आपकी पदोन्नति (Promotion) होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं.

3. पारिवारिक, वैवाहिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Marriage Proposal, Religious Prayer & Students)

अविवाहितों को शादी का रिश्ता, घर में धार्मिक प्रार्थना का आयोजन: अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के लिए आज शादी का कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. देवप्रबोधिनी एकादशी के पावन अवसर पर घर में परिवारजनों के साथ धार्मिक प्रार्थना या पूजा-पाठ का आयोजन कर सकते हैं. प्रेमी जोड़ों (Love Couples) के लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल और रोमांटिक है.

छात्रों और खिलाड़ियों का परम उद्देश्य होगा एकाग्रता: विद्यार्थी वर्ग और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) का आज अपने-अपने फील्ड पर पूरा ध्यान केंद्रित करना ही परम उद्देश्य होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से काम की भागदौड़ के बीच पैरों में दर्द, थकान या पेट संबंधी हल्की परेशानी से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और षष्ठ भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे विरोधियों और कार्यक्षेत्र की बाधाओं पर विजय मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और घर-परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

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