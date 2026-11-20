Aaj Ka Singh Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, कानूनी उलझन, मानसिक तनाव, गुप्त विरोध व सतर्कता स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि के विष दोष के चलते आज आपके साथ कुछ अनहोनी या अप्रत्याशित अड़चन आ सकती है; इसलिए वाहन चलाते समय और हर निर्णय में अत्यधिक सावधानी बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, प्रोडक्शन और लीगल नोटिस अलर्ट (Business Production & Legal Notice)

प्रोडक्शन में रुकावट और लीगल नोटिस का अलर्ट: व्यापारियों को आज प्रोडक्शन (Production) संबंधी कामों में रुकावट आने की वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है; इसलिए समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन लाने की जरूरत है. ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल भाव में होने से कोई लीगल नोटिस (Legal Notice) आज बिजनेसमैन की नींद उड़ा सकता है.

मार्केटिंग कामों में बरतें सावधानी: मार्केटिंग संबंधी कामों को भी आज बहुत सावधानी और जांच-परख कर करें; ऑफिस में कर्मचारियों से अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करवाने से ही आपके काम समय पर पूरे होंगे.

2. करियर, नए दायित्व और ईमानदारी पर सवाल (Career Responsibilities & Integrity Alert)

नए दायित्व स्वीकार करने होंगे, ईमानदारी पर उठ सकती है अंगुली: चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज ऑफिस में कुछ नए दायित्व या अतिरिक्त जिम्मेदारियां स्वीकार करनी पड़ सकती हैं, जिसे मना करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा. वरिष्ठों द्वारा आपको लगातार काम पर लगाया जाएगा; साथ ही आज आपकी ईमानदारी (Honesty) पर भी अंगुली उठाई जा सकती है, इसलिए हर काम का रिकॉर्ड पारदर्शी रखें.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Family Anger Alert, Spouse Health & Students)

गुस्से पर रखें काबू वरना घर में होगा बड़ा झगड़ा, जीवनसाथी की सेहत कमजोर: घरेलू मोर्चे पर आज तनाव और अप्रियता का माहौल रह सकता है; अपने गुस्से पर सख्त काबू रखें, अन्यथा घर में कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है. इसके साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का पाया भी थोड़ा कमजोर रहेगा, उनकी देखभाल करें.

प्रतियोगी युवाओं को आएंगी मुश्किलें: कॉम्पिटिटिव एग्जाम (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे युवाओं (Students) को आज पढ़ाई और एकाग्रता में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य न खोएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से मानसिक तनाव, रक्तचाप, अनिद्रा या शारीरिक थकान परेशान कर सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और अष्टम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष के कष्टों को शांत करने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. भगवान श्रीहरि विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें तथा शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. शिवलिंग पर जल में कच्चा गाय का दूध और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या गुड़ का दान करें. इससे आकस्मिक बाधाएं व कानूनी अड़चनें दूर होंगी, पारिवारिक कलह शांत होगा और जीवनसाथी व आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा.

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