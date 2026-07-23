Aaj Ka Kark Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. अपेक्षित लाभ न मिलने पर कारोबार में बड़े बदलाव करने के बजाय प्रचार-प्रसार और मार्केटिंग पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा. व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं और व्यावसायिक यात्रा के दौरान भी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है. नकारात्मक सोच से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें, तभी परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. गुस्से के कारण न केवल काम प्रभावित हो सकता है बल्कि सहकर्मियों के साथ संबंध भी खराब होने की आशंका है. प्रमोशन या करियर में आगे बढ़ने से जुड़ी कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें. ऑफिस में कुछ ऐसी जानकारियां भी मिल सकती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर दें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता जरूरी है. व्यापार से उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिलने के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से फिलहाल बचें. सही योजना और संयम भविष्य में लाभ दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल

चतुर्थ भाव का चंद्रमा पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मामलों में तनाव बढ़ा सकता है. घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद उभर सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें. परिवार में किसी भी विवाद से दूर रहें और अनावश्यक बहस के बजाय शांत रहकर स्थिति संभालने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और कार्य का दबाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. क्रोध और चिंता से बचें. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाने से मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को किसी विषय को लेकर भ्रम या असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. जल्दबाजी के बजाय शिक्षकों का मार्गदर्शन लें और नियमित अभ्यास जारी रखें, इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

यदि नौकरी में प्रमोशन, रोजगार या करियर से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, तो गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीले वस्त्र, फल, चने की दाल या अन्य पीली खाद्य सामग्री का दान करें. साथ ही "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर की रुकावटें दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता आएगी.

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