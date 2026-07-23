धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 23 July 2026: पुराने विवाद बढ़ा सकते हैं परेशानी, बिजनेस में रहें सतर्क, काम की रफ्तार रहेगी धीमी

Aaj Ka Kark Rashifal 23 July 2026: पुराने विवाद बढ़ा सकते हैं परेशानी, बिजनेस में रहें सतर्क, काम की रफ्तार रहेगी धीमी

Cancer Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को व्यापार में चुनौतियां, नौकरी में बाधाएं और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. अपेक्षित लाभ न मिलने पर कारोबार में बड़े बदलाव करने के बजाय प्रचार-प्रसार और मार्केटिंग पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा. व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं और व्यावसायिक यात्रा के दौरान भी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है. नकारात्मक सोच से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें, तभी परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. गुस्से के कारण न केवल काम प्रभावित हो सकता है बल्कि सहकर्मियों के साथ संबंध भी खराब होने की आशंका है. प्रमोशन या करियर में आगे बढ़ने से जुड़ी कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें. ऑफिस में कुछ ऐसी जानकारियां भी मिल सकती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर दें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता जरूरी है. व्यापार से उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिलने के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से फिलहाल बचें. सही योजना और संयम भविष्य में लाभ दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल

चतुर्थ भाव का चंद्रमा पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मामलों में तनाव बढ़ा सकता है. घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद उभर सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें. परिवार में किसी भी विवाद से दूर रहें और अनावश्यक बहस के बजाय शांत रहकर स्थिति संभालने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और कार्य का दबाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. क्रोध और चिंता से बचें. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाने से मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को किसी विषय को लेकर भ्रम या असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. जल्दबाजी के बजाय शिक्षकों का मार्गदर्शन लें और नियमित अभ्यास जारी रखें, इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

यदि नौकरी में प्रमोशन, रोजगार या करियर से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, तो गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीले वस्त्र, फल, चने की दाल या अन्य पीली खाद्य सामग्री का दान करें. साथ ही "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर की रुकावटें दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 23 July 2026: पुराने विवाद बढ़ा सकते हैं परेशानी, बिजनेस में रहें सतर्क, काम की रफ्तार रहेगी धीमी
पुराने विवाद बढ़ा सकते हैं परेशानी, बिजनेस में रहें सतर्क, काम की रफ्तार रहेगी धीमी
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 23 July 2026: कारोबार में होगी शानदार प्रगति, कानूनी अड़चनें हटेंगी, नौकरी में मिलेगा पूरा सहयोग
कारोबार में होगी शानदार प्रगति, कानूनी अड़चनें हटेंगी, नौकरी में मिलेगा पूरा सहयोग
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 July 2026: बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में बढ़ेगा मान-सम्मान, परिवार से मिलेगी खुशखबरी
बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में बढ़ेगा मान-सम्मान, परिवार से मिलेगी खुशखबरी
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 23 July 2026: बिजनेस में नए प्रोडक्ट से होगा लाभ, नौकरी में मिलेगा अप्रत्याशित फायदा, शत्रु होंगे परास्त
बिजनेस में नए प्रोडक्ट से होगा लाभ, नौकरी में मिलेगा अप्रत्याशित फायदा, शत्रु होंगे परास्त
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा- लोकतंत्र में दमन…
छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा- लोकतंत्र में दमन…
महाराष्ट्र
छात्रों के आंदोलन का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'वे किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत...'
छात्रों के आंदोलन का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'वे किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत...'
इंडिया
CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर झड़प में 2 ACP और 2 इंस्पेक्टर घायल, आंसू गैस के बाद पुलिस का लाठीचार्ज
LIVE: जंतर-मंतर पर झड़प में 2 ACP और 2 इंस्पेक्टर घायल, आंसू गैस के बाद पुलिस का लाठीचार्ज
क्रिकेट
'हार के डर...', जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
'हार के डर...', जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
बॉलीवुड
अनुपम खेर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, पर बोले- इसे पॉलिटिकल मत बनाओ
अनुपम खेर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, पर बोले- इसे पॉलिटिकल मत बनाओ
इंडिया
Explained: 380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! इन दोनों से ज्यादा CJP को जन समर्थन क्यों?
380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! दोनों से ज्यादा CJP को समर्थन क्यों?
इंडिया
PM मोदी की माफी से लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
PM मोदी की माफी से स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
विश्व
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget