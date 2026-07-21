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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 21 July 2026: बिजनेस ग्रोथ के मजबूत योग, निवेश में समझदारी दिखाएं, कार्यस्थल पर बढ़ेगा सम्मान

Aaj ka Tula Rashifal 21 July 2026: बिजनेस ग्रोथ के मजबूत योग, निवेश में समझदारी दिखाएं, कार्यस्थल पर बढ़ेगा सम्मान

Libra Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों का बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा? नौकरी में आपकी बातों को मिलेगी अहमियत, परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास, विवेक और ऊर्जा में वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए दिन नए अवसर लेकर आया है. बिजनेस में क्रिएटिविटी, नए डेवलपमेंट और सीखने की सोच आपको आगे बढ़ाएगी. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने की रणनीति भविष्य में बिक्री बढ़ाने में मदद करेगी. यदि आप बिजनेस में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले परिस्थितियों का सही आकलन जरूर करें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, तो उसमें सुधार आने से आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पूरे कर पाएंगे. ऑफिस में आपकी बातों और सुझावों को महत्व मिलेगा तथा सीनियर और बॉस भी आपके विचारों से सहमत नजर आएंगे. कार्यों को चुस्ती और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपकी प्रोफेशनल छवि और मजबूत होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला न लें. व्यापार में सही रणनीति और ग्राहक प्रबंधन भविष्य में आय बढ़ाने का मजबूत आधार तैयार करेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. यदि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो उसे सुलझाने की पहल करें. आपके प्रयासों से घर का माहौल पहले से अधिक सौहार्दपूर्ण बन सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा, जिससे दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपको सक्रिय बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और मेहनत का पूरा उपयोग करना होगा. निरंतर अभ्यास और अनुशासन से ही लक्ष्य प्राप्त होंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को दूसरी पार्टियों की ओर से कोई प्रस्ताव या प्रलोभन मिल सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज मां दुर्गा की पूजा करें और "ॐ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें. इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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