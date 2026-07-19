Aaj ka Tula Rashifal 19 July 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा, धैर्य और सतर्कता से ही टलेंगी व्यापार व करियर की चुनौतियां
Libra Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को व्यापार में धोखे से सावधान रहना होगा, नौकरी में तनाव बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में संयम रखना होगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Tula Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता और धैर्य की मांग कर रहा है. द्वादश भाव में चंद्रमा होने से नए लोगों पर तुरंत भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. विशेष रूप से नए व्यापारियों को किसी व्यक्ति के झूठे वादों या गलत सलाह के कारण धोखे का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी नए समझौते, निवेश या साझेदारी से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि टीमवर्क ही आपके कारोबार को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा. वर्तमान परिस्थितियों में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम करने के तरीके में अनावश्यक बदलाव करने से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर बेवजह की चिंताएं मन को विचलित कर सकती हैं, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका रहेगी. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शांत और संतुलित व्यवहार बनाए रखें. समय पर कार्य पूरा करने पर ध्यान दें, क्योंकि धैर्य और अनुशासन ही आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर फैसले लें. किसी नए निवेश या बड़े खर्च से पहले अच्छी तरह विचार करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलने की कोशिश करें. पुराने आर्थिक मामलों को सुलझाने का प्रयास भविष्य में राहत दे सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक वातावरण पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेगा, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है. घर के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत करें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें. आपका संयम रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम करें, नियमित व्यायाम करें और ध्यान या योग को दिनचर्या में शामिल करें. संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज निरंतर मेहनत का दिन है. किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य के परिणामों को प्रभावित कर सकती है. नियमित अभ्यास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
उपाय
आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या उड़द दाल का दान करें. इससे व्यापार में स्थिरता, मानसिक शांति, आर्थिक संतुलन और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
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