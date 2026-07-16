Aaj ka Tula Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. दशम भाव में चंद्रमा होने से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पहले किए गए शॉर्ट टर्म निवेश से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. यदि बैंक से लोन या किसी नए प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर बातचीत चल रही है, तो आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पुश्तैनी व्यवसाय या संपत्ति से जुड़े कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. व्यापार विस्तार और नए अवसरों के लिए दिन शुभ है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपका निष्पक्ष और संतुलित व्यवहार सहकर्मियों के बीच सम्मान बढ़ाएगा तथा ऑफिस की गुटबाजी कम करने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां हासिल होंगी. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलने के भी योग हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. पुराने निवेश का लाभ मिलेगा और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था आसान हो सकती है. यदि किसी संपत्ति या पैतृक मामले में फैसला लंबित था, तो उसके आपके पक्ष में आने की संभावना है. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यों की अधिकता के बावजूद पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. योग और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. छात्रवृत्ति या किसी शैक्षणिक उपलब्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. नियमित अध्ययन और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से भविष्य में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे आर्थिक समृद्धि, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख-शांति के योग मजबूत होंगे.

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