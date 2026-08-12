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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 12 August 2026: बिजनेस में लाभ के संकेत, रिश्तों में आएगी मिठास

Aaj Ka Kark Rashifal 12 August 2026: बिजनेस में लाभ के संकेत, रिश्तों में आएगी मिठास

Cancer Horoscope Today: क्या कर्क राशि वालों को बिजनेस में लाभ मिल सकता है? जानिए नौकरी, परिवार और कामकाज के लिहाज से आज का दिन आपके लिए कौन-से खास संकेत लेकर आया है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से मन शांत और खुशनुमा रहेगा, जिसका सीधा फायदा आपकी कार्यक्षमता पर दिखाई देगा. बिजनेस में लाभ मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए आज कारोबार पर पूरा फोकस बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

हालांकि बिजनेसमैन के लिए कैश रोटेशन थोड़ा धीमा रह सकता है. रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने में कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा. कारोबार में बार-बार प्रयास करते रहना होगा. केवल बिक्री बढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय यह भी देखें कि आपके काम से वास्तविक मुनाफा कितना हो रहा है.

व्यावसायिक मामलों में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय फैसला न लें. अपनी कमाई, खर्च और लाभ का सही हिसाब रखने से आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. यदि ऑफिस में किसी कलीग के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी, तो आज बातचीत के जरिए वह खत्म हो सकती है और रिश्तों में सुधार आएगा.

वर्कप्लेस पर आप खुद को ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. आपकी ऊर्जा और समय सही दिशा में खर्च होगा. सहकर्मियों की मदद करने से ऑफिस में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है.

वाषि योग बनने से आपको ऑफिस के जिन कार्यों की जिम्मेदारी या कमांड मिली हुई है, उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करने का अवसर मिलेगा. अपने काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करें और सीनियर्स के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें. आपकी कार्यक्षमता आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. बिजनेस से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन कैश रोटेशन धीमा होने के कारण हाथ में उपलब्ध धन को सोच-समझकर खर्च करें. अचानक आने वाले रोजमर्रा के खर्चों के लिए बजट तैयार रखना लाभदायक रहेगा.

आज ज्यादा मुनाफे के लालच में अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय मौजूदा आय को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा. घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा.

न्यूली मैरिड कपल के लिए दिन विशेष खुशी लेकर आ सकता है. संतान सुख से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग बन सकते हैं, जिससे घर का वातावरण प्रसन्नता से भर सकता है.

जीवनसाथी के साथ बातचीत और आपसी सहयोग बना रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में गर्माहट बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. आप खुद को चुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस कर सकते हैं. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें और काम के बीच पर्याप्त आराम भी लेते रहें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स अपने-अपने क्षेत्र में जोश, मजबूत इरादों और सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए. नियमित अभ्यास और अनुशासन से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

खेल से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अपनी फिटनेस और अभ्यास की निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9

उपाय

सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु या दूध का दान करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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