Tula Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल और सफलता से भरा रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास दिखाई देगा. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसे पूरी दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक सावधानी आज आपको शारीरिक स्वास्थ्य, विशेषकर अपनी मांसपेशियों और नसों के प्रति सचेत रहना होगा. स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान नसों में खिंचाव (Strains) की समस्या हो सकती है. अपने उठने-बैठने के तरीके (Posture) पर ध्यान दें. किसी भी तरह की भारी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म-अप जरूर करें ताकि चोट की आशंका कम हो सके.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "वर्चस्व" का है. वृद्धि योग के प्रभाव से बाजार में चल रही प्रतिस्पर्धा में आप अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे रहेंगे. आपको कोई बड़ा ऑर्डर या महत्वपूर्ण डील मिल सकती है. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए आज आपको कुछ पूंजी निवेश (Investment) करनी पड़ सकती है. यह निवेश आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी (जॉब) राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रगति का दिन है. ऑफिस का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा. किसी सीनियर ऑफिसर के मार्गदर्शन और मदद से आपकी पदोन्नति (Promotion) के रास्ते खुल सकते हैं. बॉस द्वारा आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी, हालांकि इससे आपके विरोधियों को जलन हो सकती है. अपनी कामयाबी का आनंद लें और नकारात्मकता से दूर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल घरेलू मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. परिवार में कुछ तनाव या अप्रिय स्थितियां बन सकती हैं. आज के लिए सबसे बड़ी सलाह यह है कि दूसरों की गलतियों को निकालने या उनके व्यवहार को सुधारने की कोशिश न करें. बिना मांगे किसी को सलाह देना आपके लिए भारी पड़ सकता है. शांति बनाए रखने के लिए मौन का सहारा लें.

शिक्षा और छात्र राशिफल विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने का है. आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कठिन विषयों को समझने में मदद करेगा. जो छात्र किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

नेवी ब्लू (गहरा नीला) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: देवी लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. साथ ही "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. आज विरोधियों की ईर्ष्या से कैसे बचें?

अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें और अपने काम से काम रखें. आपकी विनम्रता ही विरोधियों के प्रभाव को कम कर देगी.

2. परिवार में चल रहे तनाव को कैसे कम करें?

आज घर के मामलों में "हस्तक्षेप न करने" की नीति अपनाएं. जब आप दूसरों को उनके तरीके से काम करने देंगे, तो विवाद अपने आप कम हो जाएगा.

3. पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश करना कितना सुरक्षित है?

आज ग्रहों की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल है, विशेषकर भविष्य की योजनाओं के लिए. हालांकि, कागजी कार्यवाही को अच्छी तरह पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.