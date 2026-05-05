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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 5 May 2026: तुला राशि साहस और पराक्रम में होगी वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का सुनहरा मौका

Aaj ka Tula Rashifal 5 May 2026: तुला राशि साहस और पराक्रम में होगी वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का सुनहरा मौका

Libra Horoscope: तुला राशि 5 मई 2026 साहस में वृद्धि और बिजनेस में वर्चस्व बढ़ेगा. कलाकारों को मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय मंच. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक बनी हुई है. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको दिन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित सामाजिक हस्तक्षेपों से बचने के लिए तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अपना वर्चस्व बढ़ाने वाला साबित होगा. आपकी नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. यदि आप लंबे समय से लोन लेने की प्रक्रिया में उलझे हुए थे, तो आज वे अड़चनें दूर होंगी. पेमेंट क्लियरेंस बेहतर रहने से कैश फ्लो सुधरेगा, जिससे भविष्य के निवेश के लिए आपके पास नए और सुरक्षित रास्ते खुलेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर आपका शांत और तार्किक स्वभाव हर मुश्किल काम को सरल बना देगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज सीनियर्स और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन चंद्रमा की स्थिति आपको इतना सामर्थ्य देगी कि आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को अपने अकेले दम पर पूरा कर लेंगे. आपकी स्वतंत्र कार्यक्षमता ऑफिस में चर्चा का विषय रहेगी और आपके प्रभाव को बढ़ाएगी.

शिक्षा और कलाकार राशिफल (Education & Art)
कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन किसी मील के पत्थर से कम नहीं है. आपकी कला की न केवल सराहना होगी, बल्कि आपको किसी अंतरराष्ट्रीय मंच (International Platform) पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी एकाग्रता का लाभ उठाने और कठिन विषयों पर पकड़ बनाने का है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें. आपके निजी रिश्तों में किसी तीसरे दोस्त या रिश्तेदार का अवांछित हस्तक्षेप दरार पैदा कर सकता है. अपने रिश्तों की बातें निजी रखें और बाहरी लोगों को दखल न देने दें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. आपकी डाइट में सुधार और नियमित योग का असर अब आपके शरीर पर दिखने लगा है. यह अनुशासन आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि बाहरी विकट परिस्थितियां या तनावपूर्ण माहौल भी आपका मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और देवी दुर्गा की स्तुति करें. इससे आपके साहस और पराक्रम में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है?

आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन बिजनेसमैन के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाने वाला साबित होगा। लोन की अड़चनें दूर होंगी और कैश फ्लो सुधरेगा।

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र पर कैसा सहयोग मिलेगा?

कार्यक्षेत्र पर आपका शांत और तार्किक स्वभाव मुश्किल कामों को सरल बनाएगा। सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप बड़े प्रोजेक्ट अकेले पूरा कर सकेंगे।

कलाकारों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता का लाभ उठाने का है।

पारिवारिक रिश्तों में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

निजी रिश्तों में किसी तीसरे दोस्त या रिश्तेदार का अवांछित हस्तक्षेप दरार पैदा कर सकता है। अपने रिश्तों की बातें निजी रखें।

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