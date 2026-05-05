Aaj ka Tula Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक बनी हुई है. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको दिन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित सामाजिक हस्तक्षेपों से बचने के लिए तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अपना वर्चस्व बढ़ाने वाला साबित होगा. आपकी नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. यदि आप लंबे समय से लोन लेने की प्रक्रिया में उलझे हुए थे, तो आज वे अड़चनें दूर होंगी. पेमेंट क्लियरेंस बेहतर रहने से कैश फ्लो सुधरेगा, जिससे भविष्य के निवेश के लिए आपके पास नए और सुरक्षित रास्ते खुलेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आपका शांत और तार्किक स्वभाव हर मुश्किल काम को सरल बना देगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज सीनियर्स और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन चंद्रमा की स्थिति आपको इतना सामर्थ्य देगी कि आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को अपने अकेले दम पर पूरा कर लेंगे. आपकी स्वतंत्र कार्यक्षमता ऑफिस में चर्चा का विषय रहेगी और आपके प्रभाव को बढ़ाएगी.

शिक्षा और कलाकार राशिफल (Education & Art)

कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन किसी मील के पत्थर से कम नहीं है. आपकी कला की न केवल सराहना होगी, बल्कि आपको किसी अंतरराष्ट्रीय मंच (International Platform) पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी एकाग्रता का लाभ उठाने और कठिन विषयों पर पकड़ बनाने का है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें. आपके निजी रिश्तों में किसी तीसरे दोस्त या रिश्तेदार का अवांछित हस्तक्षेप दरार पैदा कर सकता है. अपने रिश्तों की बातें निजी रखें और बाहरी लोगों को दखल न देने दें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. आपकी डाइट में सुधार और नियमित योग का असर अब आपके शरीर पर दिखने लगा है. यह अनुशासन आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि बाहरी विकट परिस्थितियां या तनावपूर्ण माहौल भी आपका मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और देवी दुर्गा की स्तुति करें. इससे आपके साहस और पराक्रम में निरंतर वृद्धि होगी.

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