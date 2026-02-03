Tula Rashifal 3 February 2026 in Hindi: तुला राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा का 11वें भाव (लाभ भाव) में होना अत्यंत शुभ है. यह स्थिति आपकी आय में वृद्धि और अटके हुए कार्यों को गति देने वाली है. मानसिक रूप से आप किसी अपने की यादों में खोए रह सकते हैं, जिससे थोड़ी भावुकता बढ़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर दिन प्रगतिशील है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सुनहरे अवसर लेकर आया है. आपको मुनाफे के कई मौके मिलेंगे, जिन्हें पहचानना और समय पर भुनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. पार्टनरशिप बिजनेस में एक बात का विशेष ध्यान रखें—कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले न लें. आपसी सहमति से लिया गया फैसला ही भविष्य में स्थिरता देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आपके कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे. हालांकि, आज आपको नैतिकता की परीक्षा देनी पड़ सकती है; कोई व्यक्ति आपको गलत काम के लिए लालच दे सकता है, इससे बचें. एंप्लॉयड पर्सन अपने स्टाफ और सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें. अधिक टोका-टाकी करने से ऑफिस का माहौल खराब हो सकता है और स्टाफ के बीच असंतोष बढ़ सकता है.

शिक्षा और करियर (Students, Artist & Sports)

शोभन योग का निर्माण आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सलाह है कि वे इधर-उधर की बातों और गॉसिप से दूर रहें. अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें. आपकी एकाग्रता ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको धैर्य रखने की जरूरत है. यदि आप अपनी जीवनशैली या वजन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो रातों-रात परिणाम की उम्मीद न करें. धीरे-धीरे किए गए प्रयास ही स्थायी लाभ देंगे. मानसिक चिंता से बचने के लिए योग का सहारा लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. आपकी कोई कड़वी बात किसी प्रियजन को मानसिक कष्ट दे सकती है. न्यू जनरेशन (युवाओं) के लिए आज का मंत्र है—"जोश में होश न खोएं". उत्साह अच्छी बात है, लेकिन अति-उत्साह में लिया गया निर्णय परेशानी का सबब बन सकता है.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

नेवी ब्लू भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय

आज लाभ में वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और संभव हो तो पक्षियों को दाना डालें. इससे आपके व्यापारिक अवरोध दूर होंगे.

(FAQs)

1. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?

हां, 11वें भाव में चंद्रमा होने के कारण लाभ के योग प्रबल हैं. हालांकि, पार्टनरशिप में निवेश करने से पहले अपने सहयोगी से चर्चा अवश्य करें.

2. ऑफिस में किसी प्रलोभन (लालच) से कैसे बचें?

अपनी प्रोफेशनल ईमानदारी (Integrity) पर टिके रहें. याद रखें कि शॉर्टकट से मिला लाभ क्षणिक होता है और यह आपकी साख को नुकसान पहुँचा सकता है.

3. मानसिक शांति के लिए आज क्या करें?

अनावश्यक बहसों से दूर रहें और अपने अंतर्मन पर ध्यान दें. किसी पुराने मित्र या प्रियजन से बात करना आपके तनाव को कम कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.