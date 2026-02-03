हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 3 February 2026: तुला राशि ऑफिस में स्टाफ के साथ रखें दोस्ताना व्यवहार, जोश में होश खोने से बचें युवा

Tula Rashifal 3 February 2026: तुला राशि ऑफिस में स्टाफ के साथ रखें दोस्ताना व्यवहार, जोश में होश खोने से बचें युवा

Libra Horoscope 3 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 3 February 2026 in Hindi: तुला राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा का 11वें भाव (लाभ भाव) में होना अत्यंत शुभ है. यह स्थिति आपकी आय में वृद्धि और अटके हुए कार्यों को गति देने वाली है. मानसिक रूप से आप किसी अपने की यादों में खोए रह सकते हैं, जिससे थोड़ी भावुकता बढ़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर दिन प्रगतिशील है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सुनहरे अवसर लेकर आया है. आपको मुनाफे के कई मौके मिलेंगे, जिन्हें पहचानना और समय पर भुनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. पार्टनरशिप बिजनेस में एक बात का विशेष ध्यान रखें—कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले न लें. आपसी सहमति से लिया गया फैसला ही भविष्य में स्थिरता देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आपके कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे. हालांकि, आज आपको नैतिकता की परीक्षा देनी पड़ सकती है; कोई व्यक्ति आपको गलत काम के लिए लालच दे सकता है, इससे बचें. एंप्लॉयड पर्सन अपने स्टाफ और सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें. अधिक टोका-टाकी करने से ऑफिस का माहौल खराब हो सकता है और स्टाफ के बीच असंतोष बढ़ सकता है.

शिक्षा और करियर (Students, Artist & Sports)

शोभन योग का निर्माण आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सलाह है कि वे इधर-उधर की बातों और गॉसिप से दूर रहें. अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें. आपकी एकाग्रता ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको धैर्य रखने की जरूरत है. यदि आप अपनी जीवनशैली या वजन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो रातों-रात परिणाम की उम्मीद न करें. धीरे-धीरे किए गए प्रयास ही स्थायी लाभ देंगे. मानसिक चिंता से बचने के लिए योग का सहारा लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. आपकी कोई कड़वी बात किसी प्रियजन को मानसिक कष्ट दे सकती है. न्यू जनरेशन (युवाओं) के लिए आज का मंत्र है—"जोश में होश न खोएं". उत्साह अच्छी बात है, लेकिन अति-उत्साह में लिया गया निर्णय परेशानी का सबब बन सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय

आज लाभ में वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और संभव हो तो पक्षियों को दाना डालें. इससे आपके व्यापारिक अवरोध दूर होंगे.

(FAQs)

1. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?
   हां, 11वें भाव में चंद्रमा होने के कारण लाभ के योग प्रबल हैं. हालांकि, पार्टनरशिप में निवेश करने से पहले अपने सहयोगी से चर्चा अवश्य करें.

2. ऑफिस में किसी प्रलोभन (लालच) से कैसे बचें?
   अपनी प्रोफेशनल ईमानदारी (Integrity) पर टिके रहें. याद रखें कि शॉर्टकट से मिला लाभ क्षणिक होता है और यह आपकी साख को नुकसान पहुँचा सकता है.

3. मानसिक शांति के लिए आज क्या करें?
    अनावश्यक बहसों से दूर रहें और अपने अंतर्मन पर ध्यान दें. किसी पुराने मित्र या प्रियजन से बात करना आपके तनाव को कम कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 03 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
एमएम नरवणे की उस किताब में आखिर है क्या, जिसे लोकसभा में बोलने पर अड़े राहुल गांधी? जानें
एमएम नरवणे की उस किताब में आखिर है क्या, जिसे लोकसभा में बोलने पर अड़े राहुल गांधी? जानें
जनरल नॉलेज
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
यूटिलिटी
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget