Tula Rashifal 27 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित हैं, जो करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए उन्नति, मान-सम्मान और बड़े अवसर लेकर आएगा. अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से भाग्य भी आपका साथ देगा.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शानदार रहेगा. आपकी डिप्लोमेसी और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता से बॉस काफी प्रभावित होंगे. किसी विवादित या कठिन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक सुलझाने का श्रेय आपको मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी. आपको किसी बड़े पद या जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है. यदि आप फ्रीलांसिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट मिल सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी है. आपकी दूरदर्शिता और बड़ी सोच आपको लॉन्ग-टर्म निवेश में बड़ा फायदा दिलाएगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार विस्तार के मजबूत योग हैं. विदेशी कंपनियों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से आपका टर्नओवर बढ़ सकता है. सरकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत टैक्स में छूट मिलने की संभावना है, जिससे आपके प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी और मुनाफा भी अधिक होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा. लिवर और पाचन क्रिया बेहतर रहेगी, जिससे आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या दार्शनिक यात्रा की योजना सफल हो सकती है. रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उन्हें वीजा या एडमिशन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 3

लकी रंग: येलो

अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे धन और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, आपको बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान मिलने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में विदेश से लाभ होगा?

जी हाँ, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपोर्ट से अच्छा मुनाफा मिलेगा.

Q3. क्या छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा?

हाँ, वीजा या एडमिशन से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

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