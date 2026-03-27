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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 27 March 2026: तुला राशि करियर में ऊंची उड़ान, विदेश से बड़े अवसर और बिजनेस में शानदार विस्तार

Aaj Ka Tula Rashifal 27 March 2026: तुला राशि करियर में ऊंची उड़ान, विदेश से बड़े अवसर और बिजनेस में शानदार विस्तार

Libra Horoscope 27 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 27 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित हैं, जो करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए उन्नति, मान-सम्मान और बड़े अवसर लेकर आएगा. अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से भाग्य भी आपका साथ देगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शानदार रहेगा. आपकी डिप्लोमेसी और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता से बॉस काफी प्रभावित होंगे. किसी विवादित या कठिन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक सुलझाने का श्रेय आपको मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी. आपको किसी बड़े पद या जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है. यदि आप फ्रीलांसिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट मिल सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी है. आपकी दूरदर्शिता और बड़ी सोच आपको लॉन्ग-टर्म निवेश में बड़ा फायदा दिलाएगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार विस्तार के मजबूत योग हैं. विदेशी कंपनियों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से आपका टर्नओवर बढ़ सकता है. सरकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत टैक्स में छूट मिलने की संभावना है, जिससे आपके प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी और मुनाफा भी अधिक होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा. लिवर और पाचन क्रिया बेहतर रहेगी, जिससे आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या दार्शनिक यात्रा की योजना सफल हो सकती है. रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उन्हें वीजा या एडमिशन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 3
लकी रंग: येलो
अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे धन और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आपको बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान मिलने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में विदेश से लाभ होगा?
जी हाँ, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपोर्ट से अच्छा मुनाफा मिलेगा.

Q3. क्या छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा?
हाँ, वीजा या एडमिशन से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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