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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 26 May 2026: तुला राशि वर्कप्लेस पर विरोधियों के बिछाए जाल से रहें अलर्ट, नियमित कार्यों में करना होगा अतिरिक्त प्रयास

Aaj ka Tula Rashifal 26 May 2026: तुला राशि वर्कप्लेस पर विरोधियों के बिछाए जाल से रहें अलर्ट, नियमित कार्यों में करना होगा अतिरिक्त प्रयास

Libra Horoscope 26 May 2026: तुला राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को ऑफिस की राजनीति से मिलेगी सुरक्षा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन दूरगामी सोच रखने और अपनी छवि को निखारने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग सक्रिय रहेगा, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण बिजनेसमैन यदि किसी फॉरेन कंपनी (विदेशी कंपनी) में इनवेस्ट (निवेश) करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं; आज की गई जल्दबाजी आपको बड़ा वित्तीय नुकसान करा सकती है. 

व्यापारी वर्ग को आज मार्केट में अपनी साख बनाने और उसे बनाए रखने पर ही मुख्य ध्यान देना होगा; हमेशा याद रखें, एक बार बाजार में आपकी साख मजबूत हो गई तो आपके धंधे को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती. आज के दिन किसी भी नए और अनजान संपर्क से व्यावसायिक लेन-देन करने से बचें, अन्यथा हानि होने की आशंका है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन फूंक-फूंक कर कदम रखने और अत्यधिक अनुशासित रहने का है. आज आप ऑफिस में अपने गुप्त विरोधियों और शत्रुओं के बिछाए राजनीति के जाल में फंस सकते हैं, इसलिए पूरी तरह अलर्ट (सतर्क) रहते हुए केवल अपने कार्य से मतलब रखें. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास (एक्स्ट्रा एफर्ट्स) करना होगा. 

सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज काम में जरा सी भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा विभाग में कोई बड़ी इंक्वायरी (जांच) होने की आशंका बनी हुई है. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने किसी को-वर्कर (सहकर्मी) की बड़ी उपलब्धियों को लेकर अपने मन को छोटा या ईर्ष्यालु नहीं करना चाहिए; अच्छा यही होगा कि आप सकारात्मक सोच के साथ केवल अपने काम पर फोकस करें. समय का मोल समझते हुए हर क्षण का सही उपयोग करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने और भटकाव से बचने का है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज अपनी आदतों में सुधार करना होगा; ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने वास्तविक खेल के फील्ड (मैदान) में बेहतर परफॉर्मेंस (प्रदर्शन) नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है. डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन संयम बरतने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आज हर हाल में बढ़िया तालमेल बना कर चलना होगा; व्यर्थ के मुद्दों पर बहस या विवाद करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि आज आपके बीच आपसी टकराव और तनाव होने की प्रबल आशंका बनी हुई है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव और अनिद्रा (नींद न आने) की समस्या दे सकता है. आंखों में जलन या सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. आज योग और ध्यान का सहारा लें तथा देर रात तक जागने से बचें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को दूर करने और सिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक विशेष नया उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख तिल के तेल का एक चौमुखी (चार मुख वाला) दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:30 AM (IST)
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