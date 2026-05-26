Aaj ka Tula Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन दूरगामी सोच रखने और अपनी छवि को निखारने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग सक्रिय रहेगा, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण बिजनेसमैन यदि किसी फॉरेन कंपनी (विदेशी कंपनी) में इनवेस्ट (निवेश) करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं; आज की गई जल्दबाजी आपको बड़ा वित्तीय नुकसान करा सकती है.

व्यापारी वर्ग को आज मार्केट में अपनी साख बनाने और उसे बनाए रखने पर ही मुख्य ध्यान देना होगा; हमेशा याद रखें, एक बार बाजार में आपकी साख मजबूत हो गई तो आपके धंधे को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती. आज के दिन किसी भी नए और अनजान संपर्क से व्यावसायिक लेन-देन करने से बचें, अन्यथा हानि होने की आशंका है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन फूंक-फूंक कर कदम रखने और अत्यधिक अनुशासित रहने का है. आज आप ऑफिस में अपने गुप्त विरोधियों और शत्रुओं के बिछाए राजनीति के जाल में फंस सकते हैं, इसलिए पूरी तरह अलर्ट (सतर्क) रहते हुए केवल अपने कार्य से मतलब रखें. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास (एक्स्ट्रा एफर्ट्स) करना होगा.

सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज काम में जरा सी भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा विभाग में कोई बड़ी इंक्वायरी (जांच) होने की आशंका बनी हुई है. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने किसी को-वर्कर (सहकर्मी) की बड़ी उपलब्धियों को लेकर अपने मन को छोटा या ईर्ष्यालु नहीं करना चाहिए; अच्छा यही होगा कि आप सकारात्मक सोच के साथ केवल अपने काम पर फोकस करें. समय का मोल समझते हुए हर क्षण का सही उपयोग करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने और भटकाव से बचने का है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज अपनी आदतों में सुधार करना होगा; ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने वास्तविक खेल के फील्ड (मैदान) में बेहतर परफॉर्मेंस (प्रदर्शन) नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है. डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन संयम बरतने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आज हर हाल में बढ़िया तालमेल बना कर चलना होगा; व्यर्थ के मुद्दों पर बहस या विवाद करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि आज आपके बीच आपसी टकराव और तनाव होने की प्रबल आशंका बनी हुई है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव और अनिद्रा (नींद न आने) की समस्या दे सकता है. आंखों में जलन या सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. आज योग और ध्यान का सहारा लें तथा देर रात तक जागने से बचें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को दूर करने और सिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक विशेष नया उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख तिल के तेल का एक चौमुखी (चार मुख वाला) दीपक जलाएं.

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