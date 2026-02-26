Aaj ka Tula Rashifal 26 February 2026: तुला राशि ई शुरुआत के लिए अच्छा दिन, रिश्ते होंगे मजबूत
Libra Horoscope 26 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Tula Rashifal 26 February 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा. चन्द्रमा 9वें भाव में होने से धर्म-कर्म, आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच की ओर झुकाव बढ़ेगा. दिन की शुरुआत नए विचारों और योजनाओं के साथ होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पैरों में दर्द या थकान की समस्या परेशान कर सकती है. ज्यादा देर खड़े रहने से बचें और हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग करें. मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे.
बिजनेस और करियर राशिफल: गुरुवार का दिन बिजनेसमैन के लिए नई शुरुआत के संकेत दे रहा है. नया प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांच शुरू करने की योजना बन सकती है और गुरु की कृपा से सफलता के योग बनेंगे. पब्लिक डीलिंग, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज विशेष लाभ मिल सकता है.
नौकरीपेशा लोगों को कोई क्रिएटिव आइडिया सूझेगा, जिसे बॉस के साथ साझा करने पर सराहना मिल सकती है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से चल रहा मनमुटाव भी खत्म होने के संकेत हैं.
लव और फैमिली राशिफल: गजकेसरी और प्रीति योग के प्रभाव से जीवनसाथी और परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेमी-प्रेमिका को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. किसी रिश्तेदार के घर कार्यक्रम का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. नए काम की योजना से भविष्य में लाभ के योग बनेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: विद्यार्थियों के लिए कला, संगीत, डांस या क्रिएटिव क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन का समय है. प्रतिभा को पहचान मिलेगी और प्रतियोगिता में चयन के योग बन सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs
1. क्या तुला राशि वालों के लिए आज नया काम शुरू करना शुभ है?
हाँ, गुरुवार होने से नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है.
2. क्या नौकरी में लाभ मिलेगा?
क्रिएटिव आइडिया से सराहना और अवसर मिलने के योग हैं.
3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
सामान्य रहेगा, लेकिन पैरों के दर्द का ध्यान रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
