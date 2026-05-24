Aaj ka Tula Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक उन्नति के नए शिखर छूने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा. विशेष रूप से जो जातक लग्जरी वस्तुओं (सुख-सुविधा और सौंदर्य से जुड़े सामान) का कारोबार करते हैं, उनके लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा और शानदार अवसर लेकर आया है, जिससे वे बंपर लाभ कमा सकते हैं. इसके साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ आपके संबंध इतने अधिक मजबूत होंगे कि आपको अपने व्यापार विस्तार के लिए विशेष रियायती और कम दरों पर आसानी से ऋण (लोन) उपलब्ध हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी वफादारी और जिम्मेदारी निभाने का है. यह उन लोगों के लिए एक अत्यंत उत्कृष्ट और भाग्यशाली दिन साबित होगा, जो नौकरी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कठिन से कठिन कार्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं; मैनेजमेंट की नजर आज आप पर बनी हुई है. मार्केटिंग रिलेटेड एंप्लॉयड पर्सन (विपणन और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों) को आज करियर में बड़ी सफलता पाने के लिए अपनी टीम और प्रोफेशनल नेटवर्क को और अधिक बढ़ाना होगा. ध्यान रहे, आज ऑफिशियल वर्क (कार्यालय के जरूरी कामों) के चलते इस संडे (रविवार) के दिन भी आपको अचानक कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक ट्रैवलिंग (यात्रा) करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन आत्म-नियंत्रण और एकाग्रता बनाए रखने का है. आज किसी बात पर मूड खराब होने के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है; इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित कर खुद को शांत रखें. दिमाग शांत रखने से आप कठिन विषयों पर आसानी से फोकस कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी और सूझबूझ से चलने का है. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में किसी पुरानी या बाहरी बात को लेकर अचानक किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है. वहीं दूसरी तरफ, आपकी लव लाइफ (प्रेम संबंधों) में भी आज पार्टनर के साथ हल्की नोकझोंक होने की आशंका है. अपनी वाणी में मधुरता रखें और छोटी बातों को तूल न दें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके शारीरिक बल को बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि, ग्रहण दोष के कारण मानसिक रूप से हल्का भटकाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है; इसके निवारण के लिए सोने से पहले कुछ देर ध्यान अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने और ग्रहण दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी की कपूर जलाकर आरती करें.

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