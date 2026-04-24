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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 24 April 2026: तुला राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं तरक्की के बड़े द्वार, रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Tula Rashifal 24 April 2026: तुला राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं तरक्की के बड़े द्वार, रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान

Libra Horoscope: तुला राशिफल 24 अप्रैल 2026 आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव से होगा बड़ा लाभ. पुष्य नक्षत्र में ब्रांड बनेगा आपका बिजनेस. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:42 AM (IST)
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  • आज तुला राशि के जातकों का करियर लाभप्रद रहेगा, बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे।
  • कर्मक्षेत्र में बड़े बदलाव, नई जॉब प्रोफाइल व कोर्स से भविष्य सुधरेगा।
  • स्वास्थ्य में ऊर्जावान, मानसिक शांति, परिवार संग समय मिलेगा।
  • प्रेम संबंध मधुर, रोमांटिक डिनर का मौका, खिलाड़ी सफलता पाएंगे।

Aaj ka Tula Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का साथ मिलेगा.

विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 10वें भाव (10th House) में विराजमान रहेंगे, जो कर्म और करियर के क्षेत्र में बड़े बदलावों का संकेत दे रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय अत्यंत अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. मानसिक शांति पाने के लिए आज आप सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर समय से काम पूरा होने के कारण शाम को परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक रूप से तरोताजा कर देगा. खुद को और बेहतर महसूस कराने के लिए हल्का व्यायाम जारी रखें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के क्षेत्र में आज आपकी कंपनी की साख एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभरेगी. आपकी मेहनत का परिणाम यह होगा कि बड़े क्लाइंट्स खुद आपसे जुड़ने के लिए आगे आएंगे. यदि आप किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा की यात्रा करना नई सफलताएं लेकर आएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज बड़े बदलाव के योग हैं. चंद्रमा के 10वें भाव में होने से यदि आप अपनी जॉब प्रोफाइल में बदलाव करते हैं, तो यह भविष्य में बड़े लाभ दिलाएगा. नौकरीपेशा जातकों को सलाह दी जाती है कि आज कोई छोटा स्किल-बेस्ड कोर्स जॉइन करें, जो आगे चलकर आपके लिए तरक्की के बड़े द्वार खोलेगा. पॉलिटिशियन के लिए आज किसी सामूहिक विवाह या सामुदायिक भोज में भागीदारी करना सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज का दिन रिश्तों में मधुरता घोलने वाला है. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या रोमांटिक डिनर पर जाने का सुनहरा मौका मिल सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपसी संबंधों को और अधिक गहरा करेगा. घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. विशेषकर खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है. आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाएगा. नई चीजें सीखने के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

आज के उपाय 
करियर में उन्नति के लिए माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें.

 FAQs 

1. क्या आज तुला राशि वालों को नौकरी बदलना फायदेमंद रहेगा?
जी हाँ, आज चंद्रमा के 10वें भाव में होने से जॉब प्रोफाइल में बदलाव करना या नई जिम्मेदारी लेना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा.

2. आज बिजनेस डील के लिए कौन सी दिशा शुभ है?
बिजनेसमैन के लिए आज उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा की यात्रा नई बिजनेस डील और करियर में प्रगति लेकर आएगी.

3. खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?
आज खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन दिन है. सितारों की स्थिति बताती है कि आज आप अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नई सफलता हासिल कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Apr 2026 01:42 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

क्या आज तुला राशि वालों को नौकरी बदलना फायदेमंद रहेगा?

जी हाँ, आज चंद्रमा के 10वें भाव में होने से जॉब प्रोफाइल में बदलाव करना या नई जिम्मेदारी लेना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा।

आज बिजनेस डील के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

बिजनेसमैन के लिए आज उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा की यात्रा नई बिजनेस डील और करियर में प्रगति लेकर आएगी।

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

आज खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन दिन है। सितारों की स्थिति बताती है कि आज आप अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नई सफलता हासिल कर सकते हैं।

क्या आज के दिन तुला राशि वालों को मानसिक शांति मिलेगी?

जी हाँ, आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा से भरपूर रहेगा और मानसिक शांति प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे।

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