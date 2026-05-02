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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 2 May 2026: तुला राशि मन में रहेगी प्रसन्नता और पार्टनरशिप में मिलेगा बड़ा लाभ, जानें वीकेंड का भाग्य

Aaj ka Tula Rashifal 2 May 2026: तुला राशि मन में रहेगी प्रसन्नता और पार्टनरशिप में मिलेगा बड़ा लाभ, जानें वीकेंड का भाग्य

Libra Horoscope: तुला राशिफल 2 मई 2026 बिजनेस में स्थिरता रहेगी और पार्टनरशिप से लाभ होगा. ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 02:30 AM (IST)
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  • तुला राशि: आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आकर्षण में वृद्धि होगी।
  • व्यापार: पुराने ग्राहक और पार्टनरशिप से वित्तीय लाभ की संभावना।
  • करियर: कार्यक्षेत्र में साख बढ़ेगी, मिलेगी नई जिम्मेदारी।
  • प्रेम-परिवार: उत्सव जैसा माहौल, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
  • स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, मानसिक शांति का असर दिखेगा।

Aaj ka Tula Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर देगी. आज बुधादित्य योग और सुनफा योग का साथ मिलने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगी और आपके निर्णय सटीक साबित होंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह वीकेंड आपके लिए "स्थिरता और लाभ" लेकर आया है. बिजनेस में पुराने क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे, जिससे अच्छे वित्तीय परिणाम मिल सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी प्लानिंग बहुत सटीक रहेगी. छोटे-छोटे प्रयास भी आज बड़ा फायदा दे सकते हैं. विशेष टिप: आज उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिजनेस प्लानिंग करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. एंप्लॉयड पर्सन को करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. वीकेंड पर भी आपके द्वारा किए गए कार्यों के बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, जिन्हें देखकर मैनेजमेंट टीम आप पर भरोसा जताएगी. संभव है कि आपको कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं. सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने से आपके प्रोजेक्ट्स समय पर और बिना किसी बाधा के पूरे होंगे.

शिक्षा और खेल राशिफल (Education & Sports Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "मेहनत का मीठा फल" मिलने का है. आपकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. किसी बड़ी टीम में सेलेक्शन या अवॉर्ड मिलने के प्रबल संकेत हैं. छात्रों के लिए भी आज का दिन बौद्धिक रूप से सक्रिय रहने वाला है; आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है, जिसका केंद्र बिंदु विशेष रूप से आप ही रहेंगे. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और अपनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. लव लाइफ में भी आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा, जिससे दिन खुशनुमा बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को बहुत ही प्रसन्नचित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति का सकारात्मक असर आपके शरीर पर भी दिखेगा. अपने डेली रूटीन में संतुलन बनाए रखें और हल्की एक्सरसाइज जारी रखें. रात 12:30 के बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तब भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रीन (प्रसन्नता और वृद्धि का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाना मानसिक शांति के लिए उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा है?

चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगी.

व्यापार और वित्त के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

आर्थिक रूप से यह वीकेंड स्थिरता और लाभ लेकर आया है. पुराने क्लाइंट्स से संबंध प्रगाढ़ होंगे और पार्टनरशिप में आपकी योजनाएं सटीक रहेंगी.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या उम्मीदें हैं?

कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे. सीनियर्स के सहयोग से प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

शिक्षा और खेल जगत के लिए आज का दिन कैसा है?

खिलाड़ियों को मेहनत का फल मिलेगा और प्रदर्शन में सुधार होगा. छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा और वे कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज कैसा माहौल रहेगा?

पारिवारिक जीवन में उत्सव जैसा माहौल रह सकता है और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. लव लाइफ में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा.

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