Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तुला राशि: आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आकर्षण में वृद्धि होगी।

व्यापार: पुराने ग्राहक और पार्टनरशिप से वित्तीय लाभ की संभावना।

करियर: कार्यक्षेत्र में साख बढ़ेगी, मिलेगी नई जिम्मेदारी।

प्रेम-परिवार: उत्सव जैसा माहौल, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, मानसिक शांति का असर दिखेगा।

Aaj ka Tula Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर देगी. आज बुधादित्य योग और सुनफा योग का साथ मिलने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगी और आपके निर्णय सटीक साबित होंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह वीकेंड आपके लिए "स्थिरता और लाभ" लेकर आया है. बिजनेस में पुराने क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे, जिससे अच्छे वित्तीय परिणाम मिल सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी प्लानिंग बहुत सटीक रहेगी. छोटे-छोटे प्रयास भी आज बड़ा फायदा दे सकते हैं. विशेष टिप: आज उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिजनेस प्लानिंग करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. एंप्लॉयड पर्सन को करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. वीकेंड पर भी आपके द्वारा किए गए कार्यों के बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, जिन्हें देखकर मैनेजमेंट टीम आप पर भरोसा जताएगी. संभव है कि आपको कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं. सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने से आपके प्रोजेक्ट्स समय पर और बिना किसी बाधा के पूरे होंगे.

शिक्षा और खेल राशिफल (Education & Sports Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "मेहनत का मीठा फल" मिलने का है. आपकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. किसी बड़ी टीम में सेलेक्शन या अवॉर्ड मिलने के प्रबल संकेत हैं. छात्रों के लिए भी आज का दिन बौद्धिक रूप से सक्रिय रहने वाला है; आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है, जिसका केंद्र बिंदु विशेष रूप से आप ही रहेंगे. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और अपनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. लव लाइफ में भी आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा, जिससे दिन खुशनुमा बना रहेगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को बहुत ही प्रसन्नचित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति का सकारात्मक असर आपके शरीर पर भी दिखेगा. अपने डेली रूटीन में संतुलन बनाए रखें और हल्की एक्सरसाइज जारी रखें. रात 12:30 के बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तब भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (प्रसन्नता और वृद्धि का प्रतीक)

ग्रीन (प्रसन्नता और वृद्धि का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाना मानसिक शांति के लिए उत्तम रहेगा.

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