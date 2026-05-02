Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंह राशि वालों का आज व्यापार-वित्त में मुनाफा बढ़ेगा।

कार्यक्षेत्र में मेहनत और अनुभव से मिलेगा सम्मान।

खिलाड़ियों और छात्रों के लिए सफलता के योग हैं।

पारिवारिक जीवन में मधुरता और प्रेम का संचार होगा।

Aaj ka Singh Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (साहस, पराक्रम और छोटे भाई-बहन) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग के साथ बुधादित्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो आपकी निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "प्रगति" का है. बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और नए क्लाइंट्स के जुड़ने से आपके मुनाफे (Profit) में भारी बढ़ोतरी होगी. यदि आप अपने व्यापार में नई मशीनरी लाने या कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज दो विशेष शुभ मुहूर्त हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया). इस समय किया गया निवेश लंबे समय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और वर्षों के अनुभव का लोहा माना जाएगा. मैनेजमेंट और सीनियर्स आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे. प्रबल संकेत हैं कि आपको कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. बॉस और क्लाइंट्स के साथ आपका तालमेल बहुत बेहतर रहेगा, जिससे कठिन कार्य भी सरलता से पूरे हो जाएंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी.

शिक्षा और खेल राशिफल (Education & Sports Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "सफलता के झंडे गाड़ने" का है. अपने कोच द्वारा दी गई सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि यही सलाह आपको प्रतियोगिता में जीत दिला सकती है. छात्रों के लिए भी आज का दिन सकारात्मक है; आपका पराक्रम और साहस आपको कठिन विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगा. अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. वीकेंड की छुट्टियों को देखते हुए आप अपने पार्टनर (Lover) के साथ बाहर जाने या कोई विशेष प्लानिंग कर सकते हैं. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मन में सुरक्षा और प्रेम का भाव बढ़ेगा.

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान और साहसी महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप दिनभर के कार्यों को बिना थके पूरा कर लेंगे. उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम को जारी रखें, यह आपको मानसिक रूप से भी शांत और केंद्रित रखने में मदद करेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चमक और शांति का प्रतीक)

सिल्वर (चमक और शांति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ज्येष्ठ मास की शुरुआत है, अतः जरूरतमंदों को शीतल जल या शरबत पिलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

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