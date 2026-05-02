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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya rashifal 2 May 2026: कन्या राशि पैतृक संपत्ति पर विवाद से बचें, बिजनेस में मिलेगी नई डील्स और अवॉर्ड

Aaj Ka Kanya rashifal 2 May 2026: कन्या राशि पैतृक संपत्ति पर विवाद से बचें, बिजनेस में मिलेगी नई डील्स और अवॉर्ड

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 2 मई 2026 बिजनेस में ऑर्डर्स बढ़ेंगे और नई डील्स मिलेंगी. सुनफा योग से लीडरशिप की सराहना व प्रमोशन के योग हैं. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 02:25 AM (IST)
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  • यशस्वी योग से करियर, आर्थिक स्थिति को मिलेगी मजबूती।
  • व्यापार में नई डील्स, पैतृक संपत्ति पर संयम रखें।
  • कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता से मिलेगी पहचान, प्रमोशन संभव।
  • खिलाड़ियों को उपलब्धि, छात्रों को बौद्धिक कार्यों में सफलता।

Aaj ka Kanya Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और कुटुंब स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले सुनफा और बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव आपके करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, हालांकि वाणी पर संयम रखना आज अनिवार्य होगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सफलता और विस्तार" का है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेस में नई डील्स मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे मार्केट में आपकी पकड़ और भी मजबूत होगी. वीकेंड के कारण आपके ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें आप अपनी कार्यकुशलता से समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. विशेष सावधानी: आज पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में किसी छोटी बात पर नोक-झोंक हो सकती है, इसे धैर्य से सुलझाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी चमक बढ़ेगी. सुनफा योग के प्रभाव से ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी, जो भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेगी. सीनियर्स आपके काम से बेहद खुश रहेंगे. संभावना है कि बॉस आपको किसी स्पेशल टीम या प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दें. अपनी ऊर्जा और एकाग्रता को बनाए रखें, करियर में नई ऊंचाइयां छूने का समय है.

शिक्षा और खेल राशिफल (Education & Sports Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. मैदान पर आपके शानदार प्रदर्शन के कारण अवॉर्ड या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. आपका फोकस बहुत मजबूत रहेगा, जिससे आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़ेंगे. छात्रों के लिए भी आज का दिन बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाने वाला साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की लहर दौड़ेगी. घर के अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा. हालांकि, धन या संपत्ति से जुड़ी चर्चाओं में विनम्र बने रहें. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की सुखद योजनाएं साझा करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज सितारे बुलंद हैं. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा और आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे. एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना आपके लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेगा. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और सुबह की सैर का आनंद लें.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (समृद्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कन्या राशि वालों के करियर और आर्थिक स्थिति के लिए कौन से योग शुभ हैं?

आज सुनफा और बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव कन्या राशि वालों के करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। यह योग व्यापार में नई डील्स और मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने में सहायक होगा।

व्यापार में आज किस प्रकार की सफलता मिलने की संभावना है?

ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से आज व्यापार में नई डील्स मिलने के प्रबल योग हैं। वीकेंड के कारण ऑर्डर्स में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें आप कुशलता से पूरा करेंगे।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज कन्या राशि वालों के लिए क्या खास है?

आज कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी, जो प्रमोशन का आधार बन सकती है। सीनियर्स प्रसन्न रहेंगे और आपको किसी विशेष टीम या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा, मैदान पर शानदार प्रदर्शन से अवॉर्ड या सम्मान मिल सकता है। छात्रों को बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

पारिवारिक जीवन में आज कौन सी सुखद घटनाएँ हो सकती हैं?

आज पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी, घर के अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ सुखद भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे।

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