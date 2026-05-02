Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यशस्वी योग से करियर, आर्थिक स्थिति को मिलेगी मजबूती।

व्यापार में नई डील्स, पैतृक संपत्ति पर संयम रखें।

कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता से मिलेगी पहचान, प्रमोशन संभव।

खिलाड़ियों को उपलब्धि, छात्रों को बौद्धिक कार्यों में सफलता।

Aaj ka Kanya Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और कुटुंब स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले सुनफा और बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव आपके करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, हालांकि वाणी पर संयम रखना आज अनिवार्य होगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सफलता और विस्तार" का है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेस में नई डील्स मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे मार्केट में आपकी पकड़ और भी मजबूत होगी. वीकेंड के कारण आपके ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें आप अपनी कार्यकुशलता से समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. विशेष सावधानी: आज पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में किसी छोटी बात पर नोक-झोंक हो सकती है, इसे धैर्य से सुलझाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी चमक बढ़ेगी. सुनफा योग के प्रभाव से ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी, जो भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेगी. सीनियर्स आपके काम से बेहद खुश रहेंगे. संभावना है कि बॉस आपको किसी स्पेशल टीम या प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दें. अपनी ऊर्जा और एकाग्रता को बनाए रखें, करियर में नई ऊंचाइयां छूने का समय है.

शिक्षा और खेल राशिफल (Education & Sports Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. मैदान पर आपके शानदार प्रदर्शन के कारण अवॉर्ड या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. आपका फोकस बहुत मजबूत रहेगा, जिससे आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़ेंगे. छात्रों के लिए भी आज का दिन बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाने वाला साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की लहर दौड़ेगी. घर के अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा. हालांकि, धन या संपत्ति से जुड़ी चर्चाओं में विनम्र बने रहें. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की सुखद योजनाएं साझा करेंगे.

सेहत के मोर्चे पर आज सितारे बुलंद हैं. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा और आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे. एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना आपके लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेगा. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और सुबह की सैर का आनंद लें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (समृद्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक)

गोल्डन (समृद्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ फलदायी रहेगा.

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