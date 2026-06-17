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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 17 June 2026: तुला राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर बोलेगा आपका काम, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह

Aaj ka Tula Rashifal 17 June 2026: तुला राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर बोलेगा आपका काम, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह

Libra Horoscope 17 June 2026: कपड़ों और व्यवहार से दफ्तर में प्रदर्शित होगा गजब का आत्मविश्वास, क्या बुधवार को ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कार्यों में आ सकता है कोई बड़ा अवरोध? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत (फाइनेंशियली स्ट्रांग) बनाने और नई मशीनरी पर निवेश करने का साबित होगा. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी का विस्तार करने के लिए आज आप किसी नई आधुनिक मशीन पर पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे आप बाजार के उचित अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे. 

सोशल लेवल पर गजब की स्मार्टनेस का परिचय देते हुए आज आप कई नए और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे आपको व सामने वाले दोनों को बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) हासिल होगा; नए रिक्रूटमेंट के लिए आज विज्ञापनों का सहारा ले सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन साख मजबूत करने और कड़े अनुशासन में रहकर काम करने का संकेत दे रहा है. दशम भाव का चंद्रमा होने से वर्कस्पेस पर आप नहीं, बल्कि आपका किया गया बेहतरीन काम खुलकर बोलेगा; सीनियर्स आपकी कार्यशैली की जमकर सराहना करेंगे. 

हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को आज हर हाल में 'ओवर कॉन्फिडेंस' (अति-आत्मविश्वास) से पूरी तरह बचना होगा; क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आज आपके बनते हुए ऑफिशियल कार्यों में बड़ा अवरोध या रुकावट उत्पन्न कर सकता है, इसलिए गंभीर विषयों पर दूसरों से राय व सलाह अवश्य लें. मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करने वालों को आज काम में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों की सलाह से बड़ी उड़ान भरने का साबित होगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने मुख्य कोच, टीचर्स, मेंटॉर्स और सीनियर साथियों की गजब की हेल्प (मदद) और सही गाइडेंस से अपनी परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में बड़ी सफलता आसानी से हासिल कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और रोमांस की नई बहार लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में आनन्दादि योग का महाशुभ निर्माण होने से, लव और लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी या प्रेमी) के साथ किसी खूबसूरत होटल में रोमांटिक 'कैंडल लाइट डिनर' (Candle Light Dinner) पर जाने की एक बहुत ही शानदार प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे आपसी दूरियां मिटेंगी और रिश्तों में नयापन व गजब की मधुरता वापस लौट आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. दफ्तर में काम की सराहना होने और लाइफ पार्टनर के साथ डिनर की योजना बनने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे. कपड़ों और व्यवहार से गजब का उत्साह प्रदर्शित होगा.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और आनन्दादि योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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