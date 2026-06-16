Aaj ka Tula Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बड़ी डील्स क्लोज करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज अपनी 'कस्टमर रिलेशन स्ट्रेटजी' (Customer Relation Strategy) को पूरी मजबूती से अपनाना बहुत फायदेमंद रहेगा, जिससे ग्राहक बार-बार खरीदारी के लिए आपकी दुकान की तरफ मूव करेंगे. यदि आपकी कंपनी की वेबसाइट की स्पीड इन दिनों स्लो (धीमी) चल रही है या ऑनलाइन 'पेमेंट गेटवे' में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो उसे आज ही ठीक करवा लें, अन्यथा मुनाफा प्रभावित हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन दफ्तर में उनका वर्चस्व सातवें आसमान पर ले जाने वाला और आपकी साख बढ़ाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की बातों और सुझावों को अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी 'वरीयता' (प्राथमिकता) मिलेगी; सीनियर्स से लेकर कंपनी के बॉस तक आपकी सभी बातों पर सहर्ष अपनी बड़ी सहमति देते हुए नजर आएंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज बॉस के सामने केवल हवा में बातें करने के बजाय, अपनी प्रेजेंटेशन में हमेशा 'सॉलिड फैक्ट्स, डेटा और ग्राफ चार्ट्स' को ही सामने रखें; क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का चरम प्रदर्शन कर परचम लहराने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान और ट्रैक पर अपनी वास्तविक शारीरिक क्षमता, स्टेमीना और कड़ी मेहनत का पूरा-पूरा प्रयोग करना होगा, तभी आप अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों की सेवा करने का साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से घर का माहौल शांत रहेगा. आज आपको अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. यदि हाल ही में परिवार के सदस्यों के बीच में कोई पुराना मनमुटाव हो गया है, तो आज सोमवती अमावस्या के पावन दिन उसे अपनी ओर से सुलझाने का प्रयास करें, रिश्ते मधुर होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. दफ्तर में आपकी बातों को वरीयता मिलने और बड़ों का आशीर्वाद मिलने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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