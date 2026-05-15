Aaj ka Tula Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति का है. चंद्रमा आज आपके 7वें भाव में विराजमान हैं, जो व्यापार में नए उत्पादों के माध्यम से तेजी लाने के संकेत दे रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नए अवसरों की सौगात लेकर आएगा. डोमेस्टिक मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप बाजार में बढ़ी हुई कीमतों का लाभ अपने पुराने स्टॉक को बेचकर उठा पाएंगे. आर्थिक मजबूती के लिए आज का दिन शानदार है; यदि आप बैंक से ओवरड्राफ्ट या नई लोन लिमिट के लिए आवेदन करते हैं, तो आज आपको तुरंत मंजूरी मिल सकती है. नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी बौद्धिक क्षमता का लोहा माना जाएगा. आपके तकनीकी ज्ञान को देखकर बॉस आपको 'प्रॉब्लम सॉल्वर' का टैग दे सकते हैं, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी. इसके साथ ही आज आपका ऑफिस या सीट चेंज होने के भी योग बन रहे हैं. बुधादित्य, वाषि और सुनफा योग के प्रभाव से यदि कोई आपके विरुद्ध बॉस को भड़काने की कोशिश करेगा, तो आपके हितैषी आपकी सच्चाई के पक्ष में खड़े होंगे. सीनियर अधिकारी भविष्य की योजनाओं पर आपसे चर्चा करेंगे.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन और रिश्तों के लिए आज का दिन राहत भरा है. मैरिड लाइफ में खुशियों की एक नई लहर आएगी और लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा हर पुराना तनाव आज पूरी तरह खत्म हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. सामाजिक दायरे में भी आपका सम्मान बढ़ेगा और आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत का फल मिलने का है. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए उनकी फिजियोथेरेपी और सही डाइट आज किसी वरदान से कम नहीं होगी. यह अनुशासन आपको मैदान पर सबसे तेज बनाए रखेगा और पुरानी चोटों से बचाव करने में मदद करेगा. आपकी फिटनेस ही आज आपकी सफलता की कुंजी बनेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को काफी संतुलित महसूस करेंगे. मानसिक तनाव कम होने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से व्यक्तित्व में निखार आएगा. अपनी डाइट और फिजियोथेरेपी रूटीन को जारी रखें, इससे आप लंबे समय तक सक्रिय बने रहेंगे.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक पक्ष आज काफी मजबूत रहने वाला है. पुराने स्टॉक की बिक्री से धन लाभ होगा और बैंकिंग कार्यों में सुगमता आएगी. लोन लिमिट बढ़ने से व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी. निवेश के मामले में आज का दिन सुरक्षा और लाभ दोनों प्रदान करने वाला है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 6

अनलक्की अंक: 1

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और मखाने की खीर का भोग लगाएं. शुक्र मंत्र "ॐ शुं शुक्राय नमः" का जाप करें. घर से निकलते समय इत्र का प्रयोग करना आपके आकर्षण और भाग्य में वृद्धि करेगा.

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