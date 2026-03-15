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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 15 March 2026: तुला राशि पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है चिंता, करियर में मेहनत से मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

Aaj Ka Tula Rashifal 15 March 2026: तुला राशि पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है चिंता, करियर में मेहनत से मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

Libra Horoscope 15 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Mar 2026 06:37 AM (IST)
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Tula Rashifal 15 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके 4वें भाव में स्थित हैं, जिससे घर-परिवार से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी या तनाव की स्थिति बन सकती है. दिन आपको धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालने की सलाह देता है.

करियर और जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में देरी होने से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं. ऑफिस में ओवरटाइम का मुद्दा भी सामने आ सकता है, जहां अतिरिक्त काम का उचित लाभ न मिलने से मन खिन्न हो सकता है. ऐसे में आपको अपनी सीमाएं तय करना सीखना होगा और जरूरत पड़ने पर “ना” कहना भी जरूरी होगा. हालांकि लगातार मेहनत और धैर्य से करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज ग्रहों की स्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए आलस्य छोड़कर मेहनत करना जरूरी होगा. फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी या जिम्मेदारियों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संतुलन बनाए रखें. यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं.

लव और फैमिली राशिफल

घर के माहौल में कुछ अप्रिय बातें सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है. जीवनसाथी के साथ बहस या गुस्से से बचना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में भी तीसरे व्यक्ति की दखल से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए समझदारी से रिश्तों को संभालने की जरूरत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. योग और प्राणायाम का सहारा लेने से मानसिक शांति मिलेगी और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आसान होगा.

हेल्थ राशिफल

पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में सावधानी रखें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी नंबर: 9
लकी कलर: नेवी ब्लू
अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज शाम को माता लक्ष्मी या दुर्गा जी के सामने दीपक जलाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें. इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनेगा.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को पारिवारिक तनाव हो सकता है?
हाँ, आज घर-परिवार से जुड़े मामलों में कुछ मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है.

2. क्या आज तुला राशि के लिए करियर में प्रगति संभव है?
हाँ, थोड़ी मेहनत और धैर्य से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. तुला राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज तुला राशि के लिए नेवी ब्लू रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 02:48 AM (IST)
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Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
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