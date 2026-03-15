करियर और जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में देरी होने से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं. ऑफिस में ओवरटाइम का मुद्दा भी सामने आ सकता है, जहां अतिरिक्त काम का उचित लाभ न मिलने से मन खिन्न हो सकता है. ऐसे में आपको अपनी सीमाएं तय करना सीखना होगा और जरूरत पड़ने पर “ना” कहना भी जरूरी होगा. हालांकि लगातार मेहनत और धैर्य से करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज ग्रहों की स्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए आलस्य छोड़कर मेहनत करना जरूरी होगा. फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी या जिम्मेदारियों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संतुलन बनाए रखें. यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं.

लव और फैमिली राशिफल

घर के माहौल में कुछ अप्रिय बातें सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है. जीवनसाथी के साथ बहस या गुस्से से बचना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में भी तीसरे व्यक्ति की दखल से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए समझदारी से रिश्तों को संभालने की जरूरत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. योग और प्राणायाम का सहारा लेने से मानसिक शांति मिलेगी और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आसान होगा.

हेल्थ राशिफल

पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में सावधानी रखें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: नेवी ब्लू

अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज शाम को माता लक्ष्मी या दुर्गा जी के सामने दीपक जलाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें. इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनेगा.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को पारिवारिक तनाव हो सकता है?

हाँ, आज घर-परिवार से जुड़े मामलों में कुछ मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है.

2. क्या आज तुला राशि के लिए करियर में प्रगति संभव है?

हाँ, थोड़ी मेहनत और धैर्य से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. तुला राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज तुला राशि के लिए नेवी ब्लू रंग शुभ माना गया है.