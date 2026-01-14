Tula Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं. आज सत्कर्म और पुण्य कार्य करने से भाग्य और मजबूत होगा. यह दिन आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:

डायबिटीज से पीड़ित लोगों को आज विशेष सावधानी रखनी चाहिए. खान-पान संतुलित रखें और समय पर दवा लें. मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं. मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन शरीर को ऊर्जा देगा और शुगर को भी संतुलित रखने में मदद करेगा. योग और हल्की वॉक मानसिक तनाव को कम करेगी.

बिजनेस और करियर राशिफल:

आज बिजनेसमैन SEO और डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देकर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. नेटवर्किंग और प्रचार-प्रसार से नए ग्राहक जुड़ेंगे, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी. हालांकि अति आत्मविश्वास से बचें और नियमित मेहनत जारी रखें. नौकरीपेशा लोगों को लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. कार्यस्थल पर महिलाओं और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल:

यह समय पूंजी निवेश, साझेदारी और फंडिंग के लिए अनुकूल है. यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो समझदारी से निवेश कर सकते हैं. भविष्य में इससे अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

मूड अच्छा रहेगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा. आज परिवार के साथ बाहर डिनर या छोटे उत्सव का प्लान बन सकता है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

छात्रों के मनोवांछित कार्य पूरे हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिसर्च से जुड़े छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लकी कलर – येलो

लकी नंबर – 8

आज का उपाय:

मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे आर्थिक और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?

हां, सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा.

Q2. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?

डायबिटीज वालों को मीठे से बचना चाहिए और नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए.

Q3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

आज परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.