हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLibra Rashifal 14 January 2026: तुला राशि के लिए निवेश का बड़ा मौका, परिवार के साथ बनेगा यादगार दिन

Libra Rashifal 14 January 2026: तुला राशि के लिए निवेश का बड़ा मौका, परिवार के साथ बनेगा यादगार दिन

Libra Horoscope 14 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं. आज सत्कर्म और पुण्य कार्य करने से भाग्य और मजबूत होगा. यह दिन आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
डायबिटीज से पीड़ित लोगों को आज विशेष सावधानी रखनी चाहिए. खान-पान संतुलित रखें और समय पर दवा लें. मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं. मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन शरीर को ऊर्जा देगा और शुगर को भी संतुलित रखने में मदद करेगा. योग और हल्की वॉक मानसिक तनाव को कम करेगी.

बिजनेस और करियर राशिफल:
आज बिजनेसमैन SEO और डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देकर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. नेटवर्किंग और प्रचार-प्रसार से नए ग्राहक जुड़ेंगे, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी. हालांकि अति आत्मविश्वास से बचें और नियमित मेहनत जारी रखें. नौकरीपेशा लोगों को लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. कार्यस्थल पर महिलाओं और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल:
यह समय पूंजी निवेश, साझेदारी और फंडिंग के लिए अनुकूल है. यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो समझदारी से निवेश कर सकते हैं. भविष्य में इससे अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
मूड अच्छा रहेगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा. आज परिवार के साथ बाहर डिनर या छोटे उत्सव का प्लान बन सकता है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों के मनोवांछित कार्य पूरे हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिसर्च से जुड़े छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लकी कलर – येलो
लकी नंबर – 8

आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे आर्थिक और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हां, सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा.

Q2. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?
डायबिटीज वालों को मीठे से बचना चाहिए और नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए.

Q3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
आज परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 14 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Libra Horoscope Tula Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
