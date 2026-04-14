हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 14 April 2026: संतान से मिलेगा सुख और करियर में बढ़ेगा ग्राफ, डिजिटल रिफॉर्म्स को मिलेगी सरकारी मंजूरी

Aaj ka Tula Rashifal 14 April 2026: संतान से मिलेगा सुख और करियर में बढ़ेगा ग्राफ, डिजिटल रिफॉर्म्स को मिलेगी सरकारी मंजूरी

Libra Horoscope :तुला राशिफल 14 अप्रैल 2026: संतान सुख और मेंटर की सलाह से मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट. मैरिड लाइफ में शांति और फ्यूचर प्लानिंग के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 14 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज तुला राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता और करियर में वृद्धि होगी।
  • पोर्टफोलियो मजबूत करने और भविष्य के निवेश की ठोस योजना बनेगी।
  • नौकरीपेशा जातकों की एकाग्रता और मेहनत ऑफिस में सराही जाएगी।
  • छात्रों के लिए तकनीकी कौशल सीखना और AI टूल में महारत हासिल करना शुभ।
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, संतान से शुभ समाचार मिलेगा।

Aaj ka Tula Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता और करियर में विस्तार लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (विद्या, बुद्धि व संतान भाव) में गोचर कर रहे हैं. 5वें भाव का चंद्रमा आपको रचनात्मक और संतान की ओर से सुखी बनाएगा. वाशि, सुनफा, पराक्रम और शुक्ल योग का प्रभाव आपको ऑफिस में प्रशंसा दिलाएगा, हालांकि चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण निर्णय लेने में थोड़ी दुविधा हो सकती है, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन पोर्टफोलियो मजबूत करने वाला है. किसी मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की विशेष गाइडेंस से आज आपके पोर्टफोलियो में एक शानदार प्रोजेक्ट जुड़ सकता है. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ आपकी चर्चा भविष्य के करियर ग्राफ और बिजनेस मॉडल के लिए नए आइडिया देगी. फाइनेंस की बात करें, तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य के बड़े निवेश की ठोस प्लानिंग बनाएंगे. उत्तर दिशा की यात्रा आपके व्यावसायिक संपर्कों के लिए शुभ रहेगी.

 जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता दिखाने का है. चुनौतीपूर्ण डेडलाइन के बावजूद आप समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी करने में सफल रहेंगे. शुक्ल योग के प्रभाव से ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपके विरोधियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखेंगी. यदि आप तकनीकी क्षेत्र में हैं, तो आज आपके द्वारा सुझाए गए डिजिटल रिफॉर्म्स और सिस्टम में पारदर्शिता लाने वाले आइडिया को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल सकती है.

 शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और लर्नर्स के लिए आज का दिन तकनीकी कौशल सीखने का है. आज आप किसी एडवांस एआई (AI) टूल या सॉफ्टवेयर में महारत हासिल कर सकते हैं, जो आपके करियर को भविष्य में नई दिशा देगा. 5वें भाव का चंद्रमा आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक दूत के रूप में आपकी भूमिका की सराहना हो सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

 लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप साथ मिलकर भविष्य की वित्तीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, यदि आप लंबे समय से रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान हैं, तो आज फिजियोथेरेपी या सही व्यायाम से आपको चमत्कारिक लाभ मिल सकता है. दोपहर 03:00 से 04:30 के राहुकाल में किसी भी विवाद से बचें.

 भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: पिंक (Pink)
 लकी नंबर: 8
 अनलकी नंबर: 2
 आज का विशेष उपाय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच माता सरस्वती की पूजा करें और किसी जरूरतमंद छात्र को शिक्षा सामग्री दान करें.

FAQs

1. आज निवेश के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है?
दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत का चौघड़िया निवेश और फ्यूचर प्लानिंग के लिए सर्वोत्तम है.

2. करियर में ग्रोथ के लिए आज क्या करें?
आज नए सॉफ्टवेयर या एआई टूल्स सीखने पर ध्यान दें. आपकी डिजिटल सुधारों वाली सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी.

3. ग्रहण दोष के प्रभाव को कैसे कम करें?
मानसिक शांति के लिए भगवान शिव का ध्यान करें और राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे टाल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के करियर में विस्तार का क्या कारण है?

मंगलवार का दिन बौद्धिक क्षमता और करियर में विस्तार लेकर आया है. वाशि, सुनफा, पराक्रम और शुक्ल योग का प्रभाव ऑफिस में प्रशंसा दिलाएगा.

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन पोर्टफोलियो मजबूत करने वाला है. किसी मेंटर की गाइडेंस से आपके पोर्टफोलियो में एक नया प्रोजेक्ट जुड़ सकता है. उत्तर दिशा की यात्रा व्यावसायिक संपर्कों के लिए शुभ रहेगी.

छात्रों के लिए आज का दिन क्या सीखने के लिए शुभ है?

आज का दिन तकनीकी कौशल सीखने का है. आप किसी एडवांस एआई (AI) टूल या सॉफ्टवेयर में महारत हासिल कर सकते हैं, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?

रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान लोगों को फिजियोथेरेपी या सही व्यायाम से लाभ मिल सकता है. दोपहर 03:00 से 04:30 के राहुकाल में विवादों से बचें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 14 April 2026: संतान से मिलेगा सुख और करियर में बढ़ेगा ग्राफ, डिजिटल रिफॉर्म्स को मिलेगी सरकारी मंजूरी
तुला राशिफल 14 अप्रैल 2026 संतान से मिलेगा सुख और करियर में बढ़ेगा ग्राफ, डिजिटल रिफॉर्म्स को मिलेगी सरकारी मंजूरी
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 14 April 2026: शत्रुओं पर मिलेगी बड़ी जीत और ऑफिस में मिलेगा सम्मान, इन्वेस्टर्स से मुलाकात लाएगी नया निवेश
कन्या राशिफल 14 अप्रैल 2026 शत्रुओं पर मिलेगी बड़ी जीत और ऑफिस में मिलेगा सम्मान, इन्वेस्टर्स से मुलाकात लाएगी नया निवेश
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 14 April 2026: शुक्ल योग से बिजनेस में होगी बड़ी डील, ऑफिस में मिल सकता है अचानक बोनस
सिंह राशिफल 14 अप्रैल 2026 शुक्ल योग से बिजनेस में होगी बड़ी डील, ऑफिस में मिल सकता है अचानक बोनस
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 14 April 2026: 8वें भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा मुश्किलें, बिजनेस और लेन-देन में बरतें सावधानी
कर्क राशिफल 14 अप्रैल 8वें भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा मुश्किलें, बिजनेस और लेन-देन में बरतें सावधानी
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोयला घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आई-पैक के सह-संस्थापक विनेश चंदेल गिरफ्तार
कोयला घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आई-पैक के सह-संस्थापक विनेश चंदेल गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पथराव-आगजनी, तोड़फोड़, 60 से ज्यादा गिरफ्तारी, जानें- नोएडा प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ?
पथराव-आगजनी, तोड़फोड़, 60 से ज्यादा गिरफ्तारी, जानें- नोएडा प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में कैसे फैली आग? पुलिस कमिश्नर ने किया ये दावा, अखिलेश यादव बोले- झूठ बोलने में सरकार नंबर 1
नोएडा में कैसे फैली आग? पुलिस कमिश्नर ने किया ये दावा, अखिलेश यादव बोले- झूठ बोलने में सरकार नंबर 1
इंडिया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव पर सियासी संग्राम, 17 अप्रैल को फैसला, क्या बनेगी सहमति या होगा मुकाबला
राज्यसभा उपसभापति चुनाव पर सियासी संग्राम, 17 अप्रैल को फैसला, क्या बनेगी सहमति या होगा मुकाबला
इंडिया
Bengal SIR: बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget