हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal: तुला राशिफल 13 फरवरी 2026 संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

Aaj ka Tula Rashifal: तुला राशिफल 13 फरवरी 2026 संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

Libra Horoscope 13 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Feb 2026 02:54 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 13 February 2026 in Hindi:  आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सामंजस्य और नई संभावनाओं से भरा रहने वाला है. शुक्र के प्रभाव के कारण आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप अपनी संवाद शैली से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. आइए जानते हैं शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आपका आज का दिन.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी या 'अस्वस्थ होने का भ्रम' आपको परेशान कर सकता है. यह केवल मानसिक थकान हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें. भारी भोजन से बचें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों वाला है. आपकी मुलाकात कुछ उच्च स्तर के व्यावसायिक लोगों से होगी, जो आपको तरक्की के नए मंत्र देंगे. प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों के लिए आज कोई "बड़ी डील" फाइनल होने के प्रबल योग हैं. नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. यदि आप विदेश जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आज कोई शुभ संकेत या अवसर मिल सकता है. ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. सावधानी: यदि आपने कोई नई कार्य योजना बनाई है, तो उसे आज लागू न करें, क्योंकि निजी व्यस्तताओं के कारण आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ है. इस समय किया गया कार्य सफलता की संभावना बढ़ा देगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

आज पूरा परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आपके मित्र मंडली (Friend Circle) में नए लोग जुड़ सकते हैं. चेतावनी: परिवार के बीच रहते हुए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. छोटी बात पर शांत रहना ही आपके रिश्तों की मिठास को बनाए रखेगा.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink) - यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 5 (अशुभ अंक: 1)
  • शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (फॉर्म भरने या डील के लिए).
  • अचूक उपाय: आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

(FAQs)

1. दूसरे भाव का चंद्रमा तुला राशि को क्या फल दे रहा है?
    दूसरा भाव धन और वाणी का होता है. तुला राशि के लिए यह स्थिति धन संचय (Savings) में मदद करती है और आपकी बातों में वजन पैदा करती है, जिससे लोग आपकी बात मानेंगे.

2. मुझे स्वास्थ्य ठीक होने पर भी खराब क्यों लग रहा है?
     यह अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टि या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है. इसे 'सोमैटिक' लक्षण कहते हैं. आज पिंक रंग का प्रयोग करें, यह आपको मानसिक शांति देगा.

3. क्या आज नई नौकरी के लिए अप्लाई करना सही है?
    जी हाँ, विशेषकर विदेश सेवा या बड़ी कंपनियों के लिए आवेदन करने का यह उत्तम समय है. बस अपने व्यक्तिगत कार्यों और ऑफिस के काम के बीच संतुलन बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 02:54 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
यूटिलिटी
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget