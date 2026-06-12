हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 12 June 2026: तुला राशि अतिगंड योग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बंपर दाम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिबिल

Aaj ka Tula Rashifal 12 June 2026: तुला राशि अतिगंड योग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बंपर दाम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिबिल

Libra Horoscope 12 June 2026: अतिगंड योग से तुला राशि के व्यापारियों को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा मुनाफा, क्या शुक्रवार को दफ्तर में कड़ी मेहनत से मिलेगी बड़ी पहचान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Tula Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा.  वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने और मुनाफे को बढ़ाने का है. अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से, बिजनेसमैन को 'इंटरनेशनल मार्केट' (अंतरराष्ट्रीय बाजार) में उम्मीद से कहीं ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स के बंपर दाम और बेहतरीन मुनाफा मिलेगा. 

आपकी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होने से भारी धन लाभ होगा, जिससे आप अपने पुराने बिजनेस लोन (Business Loan) को बिल्कुल समय पर चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) भी बहुत बेहतर हो जाएगा. व्यापारियों के लिए आज किसी दूसरी नामचीन कंपनी के साथ अपनी 'पार्टनरशिप मर्ज' (साझेदारी का विलय) करने की बात फाइनल हो सकती है, चर्चा पूरी तरह सकारात्मक और सही दिशा में आगे बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में अपनी अलग पहचान बनाने और मान-प्रतिष्ठा को चरम पर ले जाने वाला साबित होगा. वर्कस्पेस पर आज आप अपनी पुरानी 'कड़ी मेहनत' (Hard Work) से मिली शानदार पहचान से पूरी तरह संतुष्ट और गौरवशाली महसूस करेंगे; यहाँ तक कि आपके दफ्तर के धुर विरोधी और जलने वाले शत्रु भी आज आपकी बेहतरीन कार्यशैली और वफादारी के पूरी तरह कायल (मुरीद) हो जाएंगे. 

जो कर्मचारी पिछले कुछ समय से दफ्तर में खुद को थोड़ा अलग-थलग या उपेक्षित महसूस कर रहे थे, आज उनके लिए कार्यस्थल पर बहुत ही बेहतर और अनुकूल परिस्थितियां अचानक दोबारा बनेंगी, जिससे आपको बहुत अच्छा और फ्रेश फील होगा; आज आप अपने कपड़ों, पहनावे और बेहतरीन व्यवहार से अपने भीतर के उत्साह व आत्मविश्वास को अधिकारियों के सामने प्रदर्शित करने की सफल कोशिश करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सही मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ने का कड़ा संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स यदि आज अपनी पढ़ाई या करियर के किसी निर्णय को लेकर खुद को थोड़ा अकेला, उदास या भ्रमित महसूस कर रहे हैं, तो बिना समय गंवाए तुरंत अपने मुख्य 'सलाहकार या शिक्षक' (Mentors) के पास जाएं और उनसे अपनी समस्या शेयर कर उचित मार्गदर्शन लें, बड़ों की सलाह आज आपके करियर की दिशा बदल देगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला साबित होगा. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मधुरता और नयापन आएगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज आपको अपने घर के 'फैमिली मैटर्स' (पारिवारिक जीवन) और बाहर के 'प्रोफेशनल लाइफ' (व्यावसायिक कार्यों) दोनों के बीच एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक तालमेल (बैलेंस) बनाकर चलना होगा, तभी घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. बिजनेस का सिबिल स्कोर सुधरने और कड़ी मेहनत की सराहना होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब की चमक रहेगी.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

यह भी पढ़े- Guru Shukra Yuti Yog 2026: 10 जून से बनेगी गुरु-शुक्र युति, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन, सफलता और खुशियों के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 12 June 2026: तुला राशि अतिगंड योग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बंपर दाम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिबिल
तुला राशिफल 12 जून 2026 अतिगंड योग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बंपर दाम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिबिल
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 12 June 2026: कन्या राशि सैलरी न बढ़ने के फ्रस्ट्रेशन से बढ़ सकता है सेल्फ डाउट, भावुक होने के बजाय स्किल्स करें अपग्रेड
कन्या राशिफल 12 जून 2026 सैलरी न बढ़ने के फ्रस्ट्रेशन से बढ़ सकता है सेल्फ डाउट, भावुक होने के बजाय स्किल्स करें अपग्रेड
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 12 June 2026: सिंह राशि इको-फ्रेंडली पैकेजिंग अपनाने से चमकेगी ब्रांड इमेज, खर्चों पर काबू रखने से होगी बड़ी बचत
सिंह राशिफल 12 जून 2026 इको-फ्रेंडली पैकेजिंग अपनाने से चमकेगी ब्रांड इमेज, खर्चों पर काबू रखने से होगी बड़ी बचत
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 12 June 2026: कर्क राशि अतिगंड योग से नई कंपनी संग फाइनल होगा बड़ा टाई-अप, व्यावसायिक यात्रा से होगा बंपर मुनाफा
कर्क राशिफल 12 जून 2026 अतिगंड योग से नई कंपनी संग फाइनल होगा बड़ा टाई-अप, व्यावसायिक यात्रा से होगा बंपर मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget