Aaj ka Tula Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने और मुनाफे को बढ़ाने का है. अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से, बिजनेसमैन को 'इंटरनेशनल मार्केट' (अंतरराष्ट्रीय बाजार) में उम्मीद से कहीं ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स के बंपर दाम और बेहतरीन मुनाफा मिलेगा.

आपकी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होने से भारी धन लाभ होगा, जिससे आप अपने पुराने बिजनेस लोन (Business Loan) को बिल्कुल समय पर चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) भी बहुत बेहतर हो जाएगा. व्यापारियों के लिए आज किसी दूसरी नामचीन कंपनी के साथ अपनी 'पार्टनरशिप मर्ज' (साझेदारी का विलय) करने की बात फाइनल हो सकती है, चर्चा पूरी तरह सकारात्मक और सही दिशा में आगे बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में अपनी अलग पहचान बनाने और मान-प्रतिष्ठा को चरम पर ले जाने वाला साबित होगा. वर्कस्पेस पर आज आप अपनी पुरानी 'कड़ी मेहनत' (Hard Work) से मिली शानदार पहचान से पूरी तरह संतुष्ट और गौरवशाली महसूस करेंगे; यहाँ तक कि आपके दफ्तर के धुर विरोधी और जलने वाले शत्रु भी आज आपकी बेहतरीन कार्यशैली और वफादारी के पूरी तरह कायल (मुरीद) हो जाएंगे.

जो कर्मचारी पिछले कुछ समय से दफ्तर में खुद को थोड़ा अलग-थलग या उपेक्षित महसूस कर रहे थे, आज उनके लिए कार्यस्थल पर बहुत ही बेहतर और अनुकूल परिस्थितियां अचानक दोबारा बनेंगी, जिससे आपको बहुत अच्छा और फ्रेश फील होगा; आज आप अपने कपड़ों, पहनावे और बेहतरीन व्यवहार से अपने भीतर के उत्साह व आत्मविश्वास को अधिकारियों के सामने प्रदर्शित करने की सफल कोशिश करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सही मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ने का कड़ा संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स यदि आज अपनी पढ़ाई या करियर के किसी निर्णय को लेकर खुद को थोड़ा अकेला, उदास या भ्रमित महसूस कर रहे हैं, तो बिना समय गंवाए तुरंत अपने मुख्य 'सलाहकार या शिक्षक' (Mentors) के पास जाएं और उनसे अपनी समस्या शेयर कर उचित मार्गदर्शन लें, बड़ों की सलाह आज आपके करियर की दिशा बदल देगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला साबित होगा. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मधुरता और नयापन आएगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज आपको अपने घर के 'फैमिली मैटर्स' (पारिवारिक जीवन) और बाहर के 'प्रोफेशनल लाइफ' (व्यावसायिक कार्यों) दोनों के बीच एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक तालमेल (बैलेंस) बनाकर चलना होगा, तभी घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. बिजनेस का सिबिल स्कोर सुधरने और कड़ी मेहनत की सराहना होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब की चमक रहेगी.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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