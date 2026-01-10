Tula Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित है, इसलिए दिन थोड़ा खर्चीला, मानसिक रूप से व्यस्त और सावधानी की मांग करने वाला रहेगा. नए संपर्कों और अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान दे सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खान-पान में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. ज्यादा स्पाइसी, तैलीय और बाहर का भोजन पेट से जुड़ी समस्या दे सकता है. न्यू जनरेशन को एडवेंचर एक्टिविटी करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोट या दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. समय पर आराम और नींद लेना भी जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में संयम और समझदारी से फैसले लेना बेहद जरूरी है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं, इसलिए पुराने कर्ज को चुकाने की दिशा में कदम उठाएं. ऐसा करने से आपकी मार्केट में साख मजबूत होगी. जल्दबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें, वरना नुकसान हो सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन प्रयास बंद न करें. वर्कस्पेस पर आपके पास अपनी कार्यक्षमता दिखाने के अच्छे मौके आएंगे, लेकिन आलस्य या टालमटोल के कारण वे हाथ से निकल सकते हैं. जो लोग मेहनत और फोकस के साथ काम करेंगे, उन्हें जल्द ही अच्छे परिणाम मिलेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी, लेकिन खर्च भी बना रहेगा. बेवजह की खरीदारी और फिजूलखर्ची से बचें. पुराने कर्ज को चुकाने पर फोकस करें, इससे भविष्य में राहत मिलेगी और तनाव भी कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल

विकेंड होने के बावजूद परिवार को समय न दे पाने के कारण घर में नाराजगी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ भी कुछ मतभेद और चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए बातचीत से मामलों को सुलझाने की कोशिश करें. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एकाग्रता बनाने में परेशानी होगी. मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है. लगातार अभ्यास से ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: ब्लू

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

(FAQs)

1. क्या आज तुला राशि के लिए निवेश करना ठीक है?

नहीं, आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

2. नौकरी बदलने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं?

प्रयास करते रहें, जल्द ही अवसर मिल सकता है.

3. पारिवारिक तनाव कैसे कम होगा?

खुलकर बातचीत करने और समय देने से स्थिति सुधरेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.