Libra Family and Love Horoscope 2026: जयपुर/जोधपुर: भविष्यवक्ता और कुंडली विशेषज्ञ डा. अनीष व्यास के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 पारिवारिक और प्रेम जीवन दोनों में मिश्रित अनुभव लेकर आएगा. इस वर्ष पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य और प्रेम बने रहने की संभावना अधिक है, हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं.

पारिवारिक जीवन

डा. व्यास के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए परिवार का माहौल साल की शुरुआत में सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगा. गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव 2 जून से 31 अक्टूबर तक पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाएगा. इस दौरान घर में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी और दूर रह रहे रिश्तेदार भी घर आ सकते हैं. घर में मांगलिक कार्यों के अवसर बन सकते हैं.

हालांकि, मंगल ग्रह का प्रभाव कभी-कभी छोटी-मोटी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है. छठे भाव में शनि का गोचर गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. साल के अंत तक कुछ समय के लिए गुरु ग्रह का प्रभाव कमज़ोर हो सकता है, इसलिए परिवार के मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा.

सगाई और विवाह: तुला राशि के विवाह योग्य जातकों के लिए यह वर्ष कई अवसर लेकर आएगा. साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि विवाह और सगाई के मामलों में मदद करेगी. हालांकि, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच राहु का प्रभाव शादी-विवाह के मामलों में बाधा डाल सकता है. 31 अक्टूबर के बाद सगाई और विवाह के योग फिर से अनुकूल हो सकते हैं.

प्रेम और रोमांस

साल 2026 तुला राशि के प्रेम जीवन के लिए मिलाजुला रहेगा. पंचम भाव में शनि और राहु के प्रभाव से शुरुआती समय में कुछ गलतफहमियां और चुनौतियां आ सकती हैं. साल के पहले भाग में गुरु ग्रह की नवम दृष्टि रिश्तों में समझ और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होगी.

साल के बीच और अंतिम भाग में बृहस्पति का प्रभाव प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करेगा. इस दौरान रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी. प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं और पार्टनर के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के अवसर मिलेंगे. लंबी यात्राओं के दौरान नई खुशियां और नए रिश्तों की शुरुआत भी संभव है.

सुझाव: जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह समय नए संबंध बनाने और प्रेम जीवन में संतुलन स्थापित करने का अवसर देगा.

ज्योतिषीय उपाय: डा. अनीष व्यास के अनुसार तुला राशि के जातक निम्न उपाय कर सकते हैं:

प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें.

करें. गाय की सेवा करें और कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें.

करें और कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें. मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और मां संतोषी की पूजा करें.

की पूजा करें. अपनी जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें.

रखें. शुक्रवार को इत्र लगाएं और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

FAQ

Q1: तुला राशि के लिए 2026 में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

A: साल का अधिकांश समय पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखने वाला रहेगा. गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव जून से अक्टूबर तक विशेष रूप से मदद करेगा.

Q2: क्या तुला राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस साल अच्छा रहेगा?

A: प्रेम जीवन में मिश्रित परिणाम होंगे. शुरुआती समय में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और गुरु के प्रभाव से संबंध मजबूत होंगे और प्रेम विवाह के अवसर बनेंगे.

Q3: तुला राशि के लिए सगाई और विवाह का समय कैसा रहेगा?

A: साल की शुरुआत से जून तक सगाई और विवाह में शुभ योग हैं. 2 जून से 31 अक्टूबर तक राहु का प्रभाव बाधा डाल सकता है. अक्टूबर के बाद शादी-विवाह के योग फिर अनुकूल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.