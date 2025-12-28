हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Love & Family Rashifal 2026: पारिवारिक सुख, प्रेम और विवाह के योग, जानें तुला राशि का पूरा भविष्यफल

Tula Love & Family Rashifal 2026: पारिवारिक सुख, प्रेम और विवाह के योग, जानें तुला राशि का पूरा भविष्यफल

Tula Family and Love Rashifal 2026: तुला राशि 2026 में पारिवारिक सुख, प्रेम में नए अवसर और विवाह के योग बनेंगे. गुरु की कृपा से रिश्ते मजबूत होंगे, जबकि कुछ समय राहु से सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Dec 2025 12:26 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Family and Love Horoscope 2026: जयपुर/जोधपुर: भविष्यवक्ता और कुंडली विशेषज्ञ डा. अनीष व्यास के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 पारिवारिक और प्रेम जीवन दोनों में मिश्रित अनुभव लेकर आएगा. इस वर्ष पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य और प्रेम बने रहने की संभावना अधिक है, हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं.

पारिवारिक जीवन

डा. व्यास के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए परिवार का माहौल साल की शुरुआत में सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगा. गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव 2 जून से 31 अक्टूबर तक पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाएगा. इस दौरान घर में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी और दूर रह रहे रिश्तेदार भी घर आ सकते हैं. घर में मांगलिक कार्यों के अवसर बन सकते हैं.

हालांकि, मंगल ग्रह का प्रभाव कभी-कभी छोटी-मोटी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है. छठे भाव में शनि का गोचर गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. साल के अंत तक कुछ समय के लिए गुरु ग्रह का प्रभाव कमज़ोर हो सकता है, इसलिए परिवार के मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा.

सगाई और विवाह: तुला राशि के विवाह योग्य जातकों के लिए यह वर्ष कई अवसर लेकर आएगा. साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि विवाह और सगाई के मामलों में मदद करेगी. हालांकि, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच राहु का प्रभाव शादी-विवाह के मामलों में बाधा डाल सकता है. 31 अक्टूबर के बाद सगाई और विवाह के योग फिर से अनुकूल हो सकते हैं.

प्रेम और रोमांस

साल 2026 तुला राशि के प्रेम जीवन के लिए मिलाजुला रहेगा. पंचम भाव में शनि और राहु के प्रभाव से शुरुआती समय में कुछ गलतफहमियां और चुनौतियां आ सकती हैं. साल के पहले भाग में गुरु ग्रह की नवम दृष्टि रिश्तों में समझ और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होगी.

साल के बीच और अंतिम भाग में बृहस्पति का प्रभाव प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करेगा. इस दौरान रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी. प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं और पार्टनर के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के अवसर मिलेंगे. लंबी यात्राओं के दौरान नई खुशियां और नए रिश्तों की शुरुआत भी संभव है.

सुझाव: जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह समय नए संबंध बनाने और प्रेम जीवन में संतुलन स्थापित करने का अवसर देगा.

ज्योतिषीय उपाय: डा. अनीष व्यास के अनुसार तुला राशि के जातक निम्न उपाय कर सकते हैं:

  • प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें.
  • गाय की सेवा करें और कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें.
  • मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और मां संतोषी की पूजा करें.
  • अपनी जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें.
  • शुक्रवार को इत्र लगाएं और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

FAQ 

Q1: तुला राशि के लिए 2026 में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
A: साल का अधिकांश समय पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखने वाला रहेगा. गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव जून से अक्टूबर तक विशेष रूप से मदद करेगा.

Q2: क्या तुला राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस साल अच्छा रहेगा?
A: प्रेम जीवन में मिश्रित परिणाम होंगे. शुरुआती समय में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और गुरु के प्रभाव से संबंध मजबूत होंगे और प्रेम विवाह के अवसर बनेंगे.

Q3: तुला राशि के लिए सगाई और विवाह का समय कैसा रहेगा?
A: साल की शुरुआत से जून तक सगाई और विवाह में शुभ योग हैं. 2 जून से 31 अक्टूबर तक राहु का प्रभाव बाधा डाल सकता है. अक्टूबर के बाद शादी-विवाह के योग फिर अनुकूल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Dec 2025 12:26 AM (IST)
Tula YEAR 2026 Libra Family And Love Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

2026 में तुला राशि का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. गुरु ग्रह का प्रभाव जून से अक्टूबर तक मजबूत करेगा, जिससे घर में सकारात्मक माहौल रहेगा.

क्या 2026 में तुला राशि वालों के प्रेम संबंध मजबूत होंगे?

प्रेम जीवन मिश्रित रहेगा. शुरुआती चुनौतियों के बाद, बृहस्पति और गुरु के प्रभाव से संबंध सुधरेंगे और प्रेम विवाह के अवसर बनेंगे.

तुला राशि के लिए 2026 में सगाई और विवाह के योग कब बनेंगे?

साल की शुरुआत से जून तक सगाई और विवाह के लिए शुभ समय है. 2 जून से 31 अक्टूबर तक कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद योग फिर से अनुकूल होंगे.

Embed widget