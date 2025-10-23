हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashifal: प्यार और व्यापार में बरतें सावधानी, पढ़ें आज 23 अक्टूबर 2025 का मीन राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal: प्यार और व्यापार में बरतें सावधानी, पढ़ें आज 23 अक्टूबर 2025 का मीन राशिफल

Today Pisces Horoscope 23 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 23 Oct 2025 04:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 23 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आठवें भाव में होने से ससुराल में कुछ समस्याएं हो सकती हैं. दिन में मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों में सतर्कता और धैर्य के साथ निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

आज का मीन परिवार राशिफल

परिवार में संबंधों को मजबूत करने की जरूरत रहेगी. घर के सदस्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पारिवारिक सहयोग और समझ बनाए रखना आज बेहद जरूरी है.

आज का मीन लव राशिफल

संबंधों में शांति बनाए रखने के लिए संयम आवश्यक है. पार्टनर के साथ संवाद और भावनाओं का आदान-प्रदान संबंधों में स्थिरता लाएगा. परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा.

आज का मीन व्यापार राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस में नकारात्मक परिस्थितियों में परेशान होने की बजाय हल निकालने पर ध्यान दें. वर्तमान व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं, इसलिए निवेश और डील्स सोच-समझकर करें.

आज का मीन नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस में अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे गलतियां हो सकती हैं. कार्यस्थल पर विरोधी हावी हो सकते हैं. धैर्य और शांति बनाए रखें.

आज का मीन युवा और करियर राशिफल

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को एग्जाम में सजग रहने की जरूरत है. बार-बार रिवीजन करना और तैयारी में नियमितता बनाए रखना लाभदायक होगा.

आज का मीन हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम जरूरी है.

  • शुभ अंक 8
  • शुभ रंग गोल्डन
  • अशुभ अंक 4

उपाय
शुक्रवार को सोने या पीले रंग के वस्त्र पहनें और घर में दीपक जलाएं. इससे मानसिक शांति, पारिवारिक संबंधों और करियर में लाभ मिलेगा.

FAQs
प्र. मीन राशि वालों को आज किन बातों में सतर्क रहना चाहिए?
उत्तर ऑफिस में गलतियों, पार्टनरशिप बिजनेस और ससुराल संबंधी तनाव से सावधान रहें.

प्र. स्टूडेंट्स के लिए सफलता कैसे सुनिश्चित करें?
उत्तर बार-बार रिवीजन करें और एग्जाम में सजग रहें.

प्र. आज मीन राशि का लकी कलर और अंक क्या है?
उत्तर लकी कलर गोल्डन और लकी अंक 8 रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Oct 2025 04:30 AM (IST)
