Aaj Ka Makar Rashifal: वर्कप्लेस पर आत्मविश्वास बढ़ने से दिखेगा बेहतर परिणाम, पढ़ें आज 23 अक्टूबर 2025 का मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 23 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 23 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा दसवें भाव में होने से कार्यस्थल पर नयापन और आत्मविश्वास बढ़ेगा. दिन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद कामों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. व्यवसाय और करियर में मेहनत और सूझबूझ से ही सफलता मिलेगी.
आज का मकर परिवार राशिफल
अधिकतर समय आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करेंगे. घर की जरूरतों को पूरा करने और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा. नजदीकी मित्र से मुलाकात खुशी देगी.
आज का मकर लव राशिफल
परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी. संवाद बनाए रखें और पारस्परिक भावनाओं का ध्यान रखें. सिंगल लोग किसी नए संबंध में जल्दबाजी न करें.
आज का मकर व्यापार राशिफल
बिजनेस के लिए दिन फायदेमंद रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है. संपर्क सूत्रों को मजबूत करने और रणनीति बनाने में समय लगाएं.
आज का मकर नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थसिद्धि योग के कारण आपके प्रयास अच्छे परिणाम देंगे. अधिकारियों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा.
आज का मकर युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रयासों से जीत हासिल कर सकते हैं. युवाओं को पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है.
आज का मकर हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम आवश्यक रहेगा.
- शुभ अंक 3
- शुभ रंग ग्रे
- अशुभ अंक 9
उपाय
शनिवार को ग्रे रंग के वस्त्र पहनें और किसी धार्मिक स्थल में दीपक जलाएं. इससे कार्यक्षमता, मानसिक संतुलन और व्यापार में सफलता बढ़ेगी.
FAQs
प्र. मकर राशि वालों को आज किन बातों में सतर्क रहना चाहिए?
उत्तर दोपहर के बाद कार्य में दिक्कत और स्वास्थ्य में गिरावट से सावधान रहें.
प्र. व्यापार में लाभ कैसे सुनिश्चित करें?
उत्तर पार्टनरशिप में रणनीति बनाकर और संपर्क मजबूत कर डील या ऑर्डर को फाइनल करें.
प्र. आज मकर राशि का लकी कलर और अंक क्या है?
उत्तर लकी कलर ग्रे और लकी अंक 3 रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
