Aaj Ka Kumbh Rashifal (28 October 2025): लाभ के अवसर बढ़ेंगे, पर वाणी में रखें मधुरता, पढ़ें कुंभ राशि
Today Aquarius Horoscope 28 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 28 October 2025 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में विराजमान हैं. आज किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. पुराने कार्य पूर्ण होंगे और कुछ रुके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं. आत्मविश्वास और समझदारी से काम लेने का यह सही समय है.
करियर/जॉब राशिफल:
ऑफिस में कार्य के नए अवसर मिल सकते हैं. आपके काम करने के तरीके और तकनीक में सुधार की आवश्यकता है, जितना आधुनिक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएंगे, उतनी जल्दी परिणाम मिलेंगे. सहकर्मी आपकी सोच से प्रभावित रहेंगे और सीनियर्स की नज़र में आपकी छवि मजबूत बनेगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारिक दृष्टि से दिन मिलाजुला रहेगा. वाणी में कठोरता आने की संभावना है, इसलिए ग्राहकों और साझेदारों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. छोटी-छोटी गलतफहमियाँ नुकसान पहुँचा सकती हैं. यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले पूरी योजना तैयार करें.
लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि खर्चों को लेकर तनाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ बजट बनाकर चलें. अविवाहित लोगों को मनपसंद रिश्ता मिलने के संकेत हैं. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके भाग्य को और बल देगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी. मानसिक सुकून पाने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें.
वित्त राशिफल:
आज लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. नई आय के स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लें.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे धनलाभ के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
