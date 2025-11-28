Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Taurus Weekly Horoscope, November 30 to December 6, 2025: इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए भाग्य, प्रतिष्ठा और आंतरिक संतोष का सुंदर संगम दिखाई देता है. द एम्प्रेस कार्ड इस बात का संकेत देता है कि यह सप्ताह आपके लिए समृद्धि, सुख और मानसिक शांति लाने वाला है. वहीं सिक्स ऑफ वांड्स दर्शाता है कि सम्मान, सफलता और मान-सम्मान प्राप्त होगा. प्रभावशाली लोग आपका समर्थन करेंगे, जिससे पुराने तनाव और रुकावटें दूर होंगी.

करियर/जॉब

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे और आपके काम की प्रशंसा करेंगे. जिस समस्या या दबाव का लंबे समय से सामना कर रहे थे, वह इस सप्ताह समाप्त होगा. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा अवसर भी मिल सकता है.

बिजनेस

व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अत्यंत फलदायी है. किसी बड़ी पर्सनालिटी या प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से लाभ मिलेगा. नए कॉन्ट्रैक्ट, निवेश या साझेदारी के लिए समय अनुकूल है. वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी.

लव लाइफ

रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. पार्टनर द्वारा सराहना और प्रेमपूर्ण सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए यह समय रिश्ते तय होने, अच्छी बातचीत शुरू होने या सकारात्मक संकेत मिलने का है.

परिवार

परिवार में शांति, सहयोग और खुशहाली बनी रहेगी. किसी सदस्य की सफलता से घर में आनंद का माहौल होगा. आप स्वयं भी परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे.

स्वास्थ्य

मानसिक शांति इस सप्ताह की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. तनाव कम होगा और सेहत बेहतर महसूस होगी. बस भोजन और आराम का संतुलन बनाए रखें.

साप्ताहिक उपाय

शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएं.

गुलाबी या सफेद वस्त्र पहनना शुभता बढ़ाएगा.

अपने कमरे में गुलाब या चमेली की खुशबू वाला इत्र या धूप जलाएं.

प्रतिदिन “ऊँ श्रीं लक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या टैरो रीडिंग से सच में सही दिशा मिलती है?

हाँ, टैरो आपकी ऊर्जा और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की दिशा बताता है.

2. क्या टैरो कार्ड हर सप्ताह बदलते हैं?

हाँ, आपकी ऊर्जा और हालात बदलते हैं, इसलिए साप्ताहिक टैरो रीडिंग में बदलाव स्वाभाविक है.

3. क्या टैरो रीडिंग नकारात्मक परिणाम दिखा सकती है?

टैरो केवल संभावनाएँ दिखाता है, यह चेतावनी देता है ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें.

4. क्या टैरो रीडिंग से करियर में स्थिरता लाई जा सकती है?

जी हाँ, टैरो आपके करियर निर्णयों, अवसरों और परिवर्तनशील ऊर्जा को समझने में मदद करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.