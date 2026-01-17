हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: वृषभ वालों की पुरानी समस्या होगी दूर, मिलेगा समाधान

Taurus Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: वृषभ वालों की पुरानी समस्या होगी दूर, मिलेगा समाधान

TaurusTarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 04:52 PM (IST)
Taurus Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

वृषभ राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए बदलाव और अवसर लेकर आने वाला है. खुशियां और नए संपर्क लाएगा. इस हफ्ते आप आरामदायक तरीके से काम करें. पुरानी समस्याओं का समाधान हो सकता है और अचानक काम में सफलता मिल सकती है. भाग्य आपके साथ है, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखें.

नई खरीदारी के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. काम के लिहाज से सप्ताह बहुत शुभ होगा. आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा. अचानक से करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 17 Jan 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Tarot Card Reader Tarot Weekly Horoscope Tarot Card Predictions
