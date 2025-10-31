Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom











Vrishabh Masik Rashifal November 2025: आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा. गुरू तृतीय भाव में रहकर आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा, वहीं सप्तम भाव में स्वगृही मंगल आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. आज लिए गए निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे. किसी पुराने कार्य में सफलता या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है.

हेल्थ और ट्रैवल

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा कमजोर रह सकता है. 15 नवंबर तक सूर्य के नीचस्थ होने से थकान, तनाव या पुरानी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं. 9 से 29 नवंबर तक बुध वक्री रहने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और विश्राम जरूरी रहेगा. यात्रा के लिए 14 नवंबर के बाद का समय शुभ रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान खानपान और नींद पर ध्यान दें.

बिजनेस और वेल्थ

व्यवसाय और आर्थिक मामलों में यह महीना शुभ संकेत दे रहा है. गुरू की पंचम और नवम दृष्टि लाभ के अवसर बढ़ाएगी. 2 से 26 नवंबर तक शुक्र का प्रभाव बिजनेस में विस्तार और सफलता दिलाएगा. हालांकि 9 से 29 नवंबर तक बुध वक्री रहने से सप्लाई चेन या पेमेंट में अड़चनें आ सकती हैं. 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से धन लाभ और स्थिरता के संकेत मिलेंगे.

जॉब और प्रोफेशन

मंगल की शुभ स्थिति आपके काम के प्रति जोश और आत्मविश्वास बढ़ाएगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत से प्रभावित रहेंगे. 15 नवंबर तक सूर्य का प्रभाव नौकरी में सफलता और पहचान दिला सकता है. 6 से 19 नवंबर के बीच यदि आप नई नौकरी या पदोन्नति की कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता के योग बन रहे हैं.

फैमिली और रिलेशनशिप

पारिवारिक जीवन में मिला-जुला समय रहेगा. शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य रहेगा, परंतु गुरू की दृष्टि के कारण किसी सदस्य की जिद्द या मतभेद से तनाव संभव है. बुध के वक्री रहने से गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद में संयम रखें. 26 नवंबर के बाद रिश्तों में स्थिरता और सुकून लौट आएगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

छात्रों के लिए यह महीना मेहनत और परिणाम का रहेगा. 22 नवंबर तक बुध की स्थिति उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल है. 11 नवंबर के बाद गुरू के वक्री होने से थोड़ी एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन सतत प्रयास सफलता दिलाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

उपाय

01 नवंबर देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद वस्त्र और खीर का भोग लगाएँ. तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर 11 परिक्रमा करते हुए “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृन्दावन्यै स्वाहा” मंत्र का जाप करें.

12 नवंबर श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव मंदिर में सफेद फूल और दूध अर्पित करें, रात में भैरव चालीसा का पाठ करें और गरीबों या वृद्धों को भोजन कराएँ.

