हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus November Horoscope 2025: वृषभ राशि को मेहनत से मिलेगा सफलता का फल, धन और संबंधों में सुधार के योग

Taurus November Horoscope 2025: वृषभ राशि को मेहनत से मिलेगा सफलता का फल, धन और संबंधों में सुधार के योग

Taurus Monthly Horoscope November 2025: वृषभ राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मेष मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Masik Rashifal November 2025: आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा. गुरू तृतीय भाव में रहकर आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा, वहीं सप्तम भाव में स्वगृही मंगल आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. आज लिए गए निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे. किसी पुराने कार्य में सफलता या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है.

हेल्थ और ट्रैवल
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा कमजोर रह सकता है. 15 नवंबर तक सूर्य के नीचस्थ होने से थकान, तनाव या पुरानी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं. 9 से 29 नवंबर तक बुध वक्री रहने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और विश्राम जरूरी रहेगा. यात्रा के लिए 14 नवंबर के बाद का समय शुभ रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान खानपान और नींद पर ध्यान दें.

बिजनेस और वेल्थ
व्यवसाय और आर्थिक मामलों में यह महीना शुभ संकेत दे रहा है. गुरू की पंचम और नवम दृष्टि लाभ के अवसर बढ़ाएगी. 2 से 26 नवंबर तक शुक्र का प्रभाव बिजनेस में विस्तार और सफलता दिलाएगा. हालांकि 9 से 29 नवंबर तक बुध वक्री रहने से सप्लाई चेन या पेमेंट में अड़चनें आ सकती हैं. 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से धन लाभ और स्थिरता के संकेत मिलेंगे.

जॉब और प्रोफेशन
मंगल की शुभ स्थिति आपके काम के प्रति जोश और आत्मविश्वास बढ़ाएगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत से प्रभावित रहेंगे. 15 नवंबर तक सूर्य का प्रभाव नौकरी में सफलता और पहचान दिला सकता है. 6 से 19 नवंबर के बीच यदि आप नई नौकरी या पदोन्नति की कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता के योग बन रहे हैं.

फैमिली और रिलेशनशिप
पारिवारिक जीवन में मिला-जुला समय रहेगा. शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य रहेगा, परंतु गुरू की दृष्टि के कारण किसी सदस्य की जिद्द या मतभेद से तनाव संभव है. बुध के वक्री रहने से गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद में संयम रखें. 26 नवंबर के बाद रिश्तों में स्थिरता और सुकून लौट आएगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स
छात्रों के लिए यह महीना मेहनत और परिणाम का रहेगा. 22 नवंबर तक बुध की स्थिति उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल है. 11 नवंबर के बाद गुरू के वक्री होने से थोड़ी एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन सतत प्रयास सफलता दिलाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

उपाय
01 नवंबर देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद वस्त्र और खीर का भोग लगाएँ. तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर 11 परिक्रमा करते हुए “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृन्दावन्यै स्वाहा” मंत्र का जाप करें.
12 नवंबर श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव मंदिर में सफेद फूल और दूध अर्पित करें, रात में भैरव चालीसा का पाठ करें और गरीबों या वृद्धों को भोजन कराएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Taurus Horoscope Masik Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Monthly Horoscope
Embed widget