Vrishabh Career Rashifal 2026: वृषभ राशि नौकरी में तरक्की, नए अवसर और सरकारी सेवा के शुभ योग

Vrishabh Career Rashifal 2026: वृषभ राशि नौकरी में तरक्की, नए अवसर और सरकारी सेवा के शुभ योग

Taurus Career 2026 Rashifal: वृषभ राशि 2026 में नया अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर उन्नति के संकेत मिलेंगे. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, जबकि मई से दिसंबर तक करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Dec 2025 08:44 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Career 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए संभावनाओं और प्रगति का वर्ष साबित होगा. यह साल जीवन के कई क्षेत्रों में नए द्वार खोलेगा और आर्थिक रूप से समृद्धि लाने वाले अवसर प्रदान करेगा. वर्ष के मध्य तक आप खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर सकते हैं, जबकि सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी.

परिवार के मामले में वर्ष की शुरुआत सुखद रहेगी. द्वितीय भाव में बृहस्पति का प्रभाव परिवार में नए सदस्य के आगमन और खुशियों में वृद्धि के संकेत दे रहा है. पारिवारिक सहयोग मजबूत होगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े मुद्दे भी सुलझ सकते हैं. मार्च में राशि स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति घर-परिवार में प्रेम, शांति और सकारात्मकता लाएगी. हालांकि वर्ष के मध्य में हल्की पारिवारिक अशांति तनाव का कारण बन सकती है.

सामाजिक क्षेत्र में भी वृषभ राशि के जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जून के बाद आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और समाज में आपकी छवि और मजबूत होगी.

कैरियर और आर्थिक स्थिति:

वर्ष 2026 करियर के लिए काफी अनुकूल रहेगा. लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति 2 जून तक दूसरे भाव में रहकर नौकरीपेशा लोगों को स्थिरता और प्रगति देंगे. मई से अगस्त तक का समय विशेष लाभकारी रहेगा, जहां शनि की सकारात्मक ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करने और असाधारण प्रदर्शन में मदद करेगी. वर्ष के अंतिम महीनों—सितंबर से दिसंबर—में नए अवसर, प्रमोशन और करियर में विस्तार के संकेत हैं.
दसवें घर में राहु होने से अवसर और चुनौतियाँ दोनों मिलेंगी, लेकिन आपकी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और कठिन परिस्थितियों में काम करने की योग्यता आपको सफलता दिलाएगी. साल की शुरुआत में काम से जुड़ी यात्राएं होंगी और सरकारी नौकरी से जुड़े शुभ समाचार भी मिल सकते हैं.

FAQs

1. क्या 2026 वृषभ राशि वालों के करियर के लिए शुभ रहेगा?
हाँ, वर्ष 2026 नौकरी और करियर में स्थिरता, नए अवसर, यात्राएं और प्रमोशन के मजबूत योग लेकर आएगा.

2. क्या परिवार में कोई बड़ा बदलाव होगा?
द्वितीय भाव में बृहस्पति के प्रभाव से परिवार में खुशियों का आगमन और नए सदस्य के आने के योग प्रबल हैं.

3. क्या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी?
हाँ, जून के बाद समाज में आपकी प्रतिष्ठा, भूमिका और नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 11 Dec 2025 08:44 PM (IST)
Taurus Vrishabh Rashifal Taurus Career Horoscope YEAR 2026

Frequently Asked Questions

2026 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

वर्ष 2026 आर्थिक रूप से समृद्धि लाने वाले अवसर प्रदान करेगा, जिससे आप खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर सकते हैं.

