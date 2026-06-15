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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 16 June 2026: मिथुन, तुला और कर्क राशि वालों के चमकेंगे सितारे; मेष व सिंह राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी! जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 16 June 2026: मिथुन, तुला और कर्क राशि वालों के चमकेंगे सितारे; मेष व सिंह राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी! जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 16 June 2026: टैरो राशिफल, मिथुन को होगा बंपर लाभ व तुला को मिलेगा रुका पैसा. कर्क के मान-सम्मान में होगी वृद्धि, वहीं मेष और कन्या राशि के जातक आज लोन या उधार लेने से पूरी तरह बचें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 16 June 2026: टैरो रीडिंग, मंगलवार का दिन मिथुन, तुला, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और सामाजिक मान-सम्मान लेकर आया है. मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी रहेगा और उनका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर होगा. तुला राशि वालों को आज अपना पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जबकि कर्क राशि के कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी मान-प्रतिष्ठा मिलेगी. दूसरी ओर, मेष, सिंह और कन्या राशि के जातकों को आज अत्यधिक खर्चों, दिखावे, कर्ज लेने और भावनात्मक फैसलों से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज के दिन वाद विवाद से दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा. कोशिश करें की आप अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा हल्का रखें. साथ ही आज आप सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने में सफल रहेंगे. जो भविष्य में आपको सफलता दिलाएगा. आज आपके खर्चे अधिक रहने वाले हैं. इसलिए लोन लेने से बचें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशिवालों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज पुराने दोस्तों से मुलाकात दिल को प्रसन्न करेगी. आज आप अपने मनोरंजन आदि पर पैसा खर्च कर सकते हैं. लेकिन, सेहत को लेकर आज आपको परेशान होनी पड़ सकता है इसलिए कोशिश करें की आप सेहत का ध्यान रखें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी साबित होने वाला है. आज होली पर आपको आनंद मिलेगा. पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए दिन बेहद उत्तम है. साथ ही आज आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा रहने वाला है. लेकिन, खर्चे काफी ज्यादा रहने वाले हैं. लेकिन, आज कोशिश करें की आप दिखावे में खर्च करने से बचें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों के लिए दिन बेहद शानदार साबित होने वाला है. आज आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. बचपन के दोस्त से मुलाकात हो सकती है. लेकिन, आज कोशिश करें की आप बिना मतलब की बातचीत किसी के साथ न करें. कला-क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-प्रतिष्ठा मिलेगी. खर्च नियंत्रण में रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज भावनात्मक निर्णयों से बचें. आज आपके मन में कुछ नया करने का विचार उठेंगे. साथ ही आज आपके खर्च भी काफी ज्यादा रहने वाले हैं. हो सकता है कि आपकी बचत भी खर्च हो जाए. भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है. 

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप दूसरों की कमियां ढूंढने से बचें. इससे वाद विवाद हो सकता है. हालांकि, आज आपके आसपास का माहौल काफी हल्का ही रहने वाला है. आज पैसे की कमी हो सकती है लेकिन, कोशिश करें की आप किसी से भी पैसा उधार न लें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज थोड़ा भावुक रह सकते हैं. कोरोना के बढ़ते केस में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना जरुरी है. साथ ही आज आपको अपने पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आज कोशिश करे की आप भावनाओं में बहकर घरेलू खर्च न करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन बेहद शुभ साबित होने वाला है. आज आपकी मुलाकात कई लोगों से हो सकती है. जिनकी मदद से आपका सामाजिक स्तर पर रिश्ते मजबूत होगी. आज आप किसी शानदार पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं. आज पार्टी आदि के आयोजन पर ध्यान दें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के मन में आज काम को लेकर चिंता अधिक रहने वाली है. आज कामकाज में छोटी मोटी दिक्कत तो आएंगी लेकिन, आप उन सभी को आसानी से पार पा लेंगे. परिवार में किसी तरह के वाद विवाद से बचें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज झुकाव धर्म-कर्म की ओर रहेगा. आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. आज आपका दिन का अधिकतर हिस्सा असहाय व वंचितों की मदद करने में बिताएंगे. मित्रों से मिलने व बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. खर्चों को लेकर भ्रम हो सकता है, इसलिए जरूरत से अधिक धन खर्च न करें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज समाज से जुड़ना पसंद आएगा. साथ ही आज आप अपने अधिकतर समय सोशल मीडिया पर बीता सकते हैं. आज बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का अच्छा समय है. छोटी बातों को तूल देना छोड़ दें. अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें. खर्चे करते समय आज कंजूसी न बरतें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक मीन राशि के लोग आज अपने कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे. मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. दिन अनुकूल रहेगा और मनोरंजन के मौके मिलेंगे. व्यावसायिक रिश्ते मजबूत होंगे, जिनके भविष्य में विशेष लाभ मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: Kal Ka Rashifal 16 June 2026: मेष राशि भूलकर भी किसी अजनबी से शेयर न करें अपनी बिजनेस रणनीति, मिथुन और सिंह राशि वाले रहें बेहद अलर्ट!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 15 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Tarot Rashifal 16 June 2026
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