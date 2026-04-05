हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Prediction 6 April 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 6 April 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Reading 6 April 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Apr 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 6 April 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 6 अप्रैल 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए समय पैसों के संबंध में उतार चढ़ाव वाला रहेगा. आपको कुछ अप्रत्याशित समय का सामना भी करना पड़ सकता है. आज कामकाज में आपके रास्ते में कुछ न कुछ व्यवधान आ सकते हैं. लेकिन, आप उनसे पार पा लेंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों को फिलहाल, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. हालांकि, आप अपनी स्थिति को अपनी बुद्धिमानी से मजबूत बनाने में सफल रहेंगे. आपको संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों की सेहत आज थोड़ी बिगड़ सकती है. आज माता पिता से किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो सकती है. आपको सलाह है कि अनावश्यक क्रोध करने से बचें. साथ ही मानसिक सूझबूझ से निर्णय लेकर काम करें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, सोच समझकर बोलने की जरूरत है. आपको सलाह है कि आज अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें. इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहेगा. आज आपको अपना रुका हुआ धन वापस आएगा, हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए फिलहाल, आय के नए स्रोत खुलेंगे. वहीं, आज आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज व्यापार के मामले में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपकी व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज पारिवारिक मामलों में सुख और धन लाभ मिलेगा. साथ ही आज आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोग आज कार्यस्थल पर कुछ लोगों से प्रभावित हो सकते हैं. आज इधर उधर की बातों पर ध्यान रहने के कारण आप अपने काम को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. इसलिए आज हो सकता है कि आपका बॉस आपसे नखुश रहे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. साथ ही आपको सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों के प्रति आपका सुझाव अधिक रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज बिजनेस या ऑफ़िस की ओर से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है.

Kal Ka Rashifal 6 April 2026: मेष और कन्या राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, क्या सोमवार को चमकेगा आपका भाग्य?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 05 Apr 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

6 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में क्या भविष्यवाणी है?

मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में समय उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। आपको कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे।

वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए 6 अप्रैल 2026 को क्या खास है?

वृषभ राशि के विद्यार्थियों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आप अपनी बुद्धिमानी से अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएंगे और संतान से जुड़ी भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

मिथुन राशि वालों को 6 अप्रैल 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि वालों की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है और माता-पिता से अनबन हो सकती है। अनावश्यक क्रोध से बचें और सूझबूझ से निर्णय लें।

कर्क राशि वालों को 6 अप्रैल 2026 को अपनी वाणी पर क्यों नियंत्रण रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को सोच-समझकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण न रखने से वे अच्छे अवसर खो सकते हैं और किसी को आहत कर सकते हैं।

सिंह राशि के लिए 6 अप्रैल 2026 का आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा?

सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा और रुका हुआ धन वापस आएगा। हालांकि, संतान पक्ष से कुछ परेशानी हो सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Prediction 6 April 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 6 April 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
Kal Ka Rashifal 6 April 2026: मेष और कन्या राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, क्या सोमवार को चमकेगा आपका भाग्य?
Kal Ka Rashifal 6 April 2026: मेष और कन्या राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, क्या सोमवार को चमकेगा आपका भाग्य?
राशिफल
Sankashti Chaturthi 2026 Rashifal: संकष्टी पर इन 4 राशियों को करियर में होगा उन्नति, जानें मेष से मीन तक का राशिफल
संकष्टी चतुर्थी 2026 पर बना शुभ योग, इन 4 राशि वालों को मिलेगी करियर में नई ऊंचाई, जानें अपनी राशि का हाल
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 5 April 2026: मेष राशि पार्टनरशिप से तगड़ा फायदा, करियर में चमकेगी किस्मत
मेष राशि पार्टनरशिप से तगड़ा फायदा, करियर में चमकेगी किस्मत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
बॉलीवुड
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
एग्रीकल्चर
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
लाइफस्टाइल
Mosquito Reproduction And Feeding: अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget