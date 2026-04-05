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Kal Ka Rashifal 6 April 2026: ग्रहों की स्थिति के अनुसार सोमवार का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

आज का दिन खुशियां लेकर आया है. सकारात्मक सोच से आपकी रचनात्मक प्रतिभा निखरेगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा. घर की मरम्मत में समय बीत सकता है. शाम का समय भाई-बहनों के साथ हंसी-मजाक में बीतेगा. जीवनसाथी से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

Career: सकारात्मक सोच से सम्मान बढ़ेगा, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

सकारात्मक सोच से सम्मान बढ़ेगा, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. Finance: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, घर के रख-रखाव पर खर्च संभव है.

आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, घर के रख-रखाव पर खर्च संभव है. Love: जीवनसाथी से खुशखबरी मिल सकती है, पारिवारिक क्लेश खत्म होंगे.

जीवनसाथी से खुशखबरी मिल सकती है, पारिवारिक क्लेश खत्म होंगे. Health: मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृष राशि (Taurus)

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉरमेंस की तारीफ होगी. बड़े लक्ष्यों को पूरा करने का रास्ता साफ होगा. पिता द्वारा दी गई व्यापारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे. परिवार में आपके व्यवहार की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

Career: सीनियर और सहकर्मी काम से खुश रहेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे.

सीनियर और सहकर्मी काम से खुश रहेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे. Finance: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में लाभ के योग हैं.

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में लाभ के योग हैं. Love: विवादों को सुलझाने की कोशिश करें, परिवार में सुख-शांति रहेगी.

विवादों को सुलझाने की कोशिश करें, परिवार में सुख-शांति रहेगी. Health: समय का सही प्रबंधन करें, मानसिक शांति बनी रहेगी.

समय का सही प्रबंधन करें, मानसिक शांति बनी रहेगी. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

बेहतरीन दिन है. पूरा ध्यान कार्य में सुधार पर रहेगा. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है. नया काम शुरू करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें. धार्मिक कार्यों और आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में सुधार होगा, बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिल सकती है.

कार्यक्षेत्र में सुधार होगा, बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिल सकती है. Finance: डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा, निवेश के लिए दिन अच्छा है.

डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा, निवेश के लिए दिन अच्छा है. Love: पारिवारिक फैसले कारगर साबित होंगे, बच्चों का सहयोग मिलेगा.

पारिवारिक फैसले कारगर साबित होंगे, बच्चों का सहयोग मिलेगा. Health: आध्यात्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी.

आध्यात्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. दूसरों पर भरोसा करने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें. पिता के सहयोग से बिजनेस में मजबूती आएगी. घर में कोई खोई हुई महत्वपूर्ण वस्तु वापस मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें.

Career: बिजनेस में पिता का सहयोग मिलेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे.

बिजनेस में पिता का सहयोग मिलेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे. Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, पुराने निवेश लाभ देंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, पुराने निवेश लाभ देंगे. Love: नव-विवाहितों को घूमने का मौका मिलेगा, घर में शांति रहेगी.

नव-विवाहितों को घूमने का मौका मिलेगा, घर में शांति रहेगी. Health: बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन फायदेमंद साबित होगा. पहले किए गए कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी समझदारी से निभाएंगे. प्रॉपर्टी डीलर के काम में तेजी आएगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. सेहत में सुधार देखने को मिलेगा.

Career: ऑफिस में फोकस बनाए रखें, जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे.

ऑफिस में फोकस बनाए रखें, जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. Finance: प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ, रुका हुआ धन वापस मिलेगा.

प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ, रुका हुआ धन वापस मिलेगा. Love: सकारात्मक विचारों से रिश्तों में मधुरता आएगी.

सकारात्मक विचारों से रिश्तों में मधुरता आएगी. Health: स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा.

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

खुशियों भरा दिन है. बच्चों को करियर के मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है. युवाओं को नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को पुराने कार्यों के लिए सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के योग हैं.

Career: युवाओं को बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना, राजनीति में सम्मान.

युवाओं को बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना, राजनीति में सम्मान. Finance: कारोबार में तरक्की के अवसर, खरीदारी पर खर्च संभव.

कारोबार में तरक्की के अवसर, खरीदारी पर खर्च संभव. Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, बड़ों की सलाह भविष्य संवारेगी.

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, बड़ों की सलाह भविष्य संवारेगी. Health: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे.

शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

बढ़िया दिन रहने वाला है. करियर को नई दिशा देने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. आपकी छवि समाज में निखरेगी. संतान की सफलता से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. रुका हुआ काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.

Career: करियर में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे, रुका काम पूरा होगा.

करियर में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे, रुका काम पूरा होगा. Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, शाम को जीवनसाथी पर खर्च संभव.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, शाम को जीवनसाथी पर खर्च संभव. Love: प्रिय व्यक्ति की निकटता से खुशी मिलेगी, पारिवारिक सहयोग रहेगा.

प्रिय व्यक्ति की निकटता से खुशी मिलेगी, पारिवारिक सहयोग रहेगा. Health: शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव दूर होगा.

शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव दूर होगा. शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आपके लिए हितकारी होगा. यात्रा सुखद रहेगी और छात्रों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा.

Career: आर्ट्स स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, यात्रा से करियर में लाभ.

आर्ट्स स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, यात्रा से करियर में लाभ. Finance: धन वापसी से मजबूती आएगी, सामाजिक कार्यों में निवेश करेंगे.

धन वापसी से मजबूती आएगी, सामाजिक कार्यों में निवेश करेंगे. Love: लवमेट के साथ घूमने का प्लान बनेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी.

लवमेट के साथ घूमने का प्लान बनेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी. Health: भागदौड़ के बावजूद स्फूर्ति बनी रहेगी.

भागदौड़ के बावजूद स्फूर्ति बनी रहेगी. शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

बेहतर दिन है. ऑफिस में सहकर्मी आपके विचारों से प्रभावित होंगे. दूसरों के काम में दखल देने से बचें. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है. प्रभावशाली लोगों के साथ से कठिन काम भी आसान हो जाएंगे और पैसों की चिंता दूर होगी.

Career: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा, सहकर्मियों का प्रभाव बढ़ेगा.

नई योजनाओं पर काम शुरू होगा, सहकर्मियों का प्रभाव बढ़ेगा. Finance: पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी, प्रभावशाली लोगों से मदद मिलेगी.

पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी, प्रभावशाली लोगों से मदद मिलेगी. Love: परिवार की जिम्मेदारियां सही से निभाएंगे, दोस्तों के साथ शाम सुखद.

परिवार की जिम्मेदारियां सही से निभाएंगे, दोस्तों के साथ शाम सुखद. Health: मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे.

मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

शानदार दिन रहेगा. अचानक हुए धन लाभ से मनपसंद खरीदारी करेंगे. खुद में सुधार करने और गलत संगति से बचने का संकल्प लेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और पुराने क्लाइंट से लाभ होगा.

Career: बिजनेस में वृद्धि होगी, पुराने क्लाइंट्स से बड़ा मुनाफा मिलेगा.

बिजनेस में वृद्धि होगी, पुराने क्लाइंट्स से बड़ा मुनाफा मिलेगा. Finance: अचानक धन लाभ के योग, व्यावसायिक वृद्धि होगी.

अचानक धन लाभ के योग, व्यावसायिक वृद्धि होगी. Love: क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वभाव में सकारात्मकता लाएं.

क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वभाव में सकारात्मकता लाएं. Health: खान-पान और क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

खान-पान और क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है. शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सामान्य रहेगा. रुके हुए काम पूरे होने से शांति मिलेगी. रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. अहंकार से बचें और अपनी योजनाओं को पक्का करें. भाई-बहनों के बीच अनबन खत्म होगी और रिश्ते मजबूत बनेंगे. बच्चों को समय दें.

Career: रोजगार के नए अवसर, योजनाओं को ठोस रूप देने का समय.

रोजगार के नए अवसर, योजनाओं को ठोस रूप देने का समय. Finance: योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी.

योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी. Love: भाई-बहनों के साथ अनबन खत्म होगी, बच्चों का प्यार मिलेगा.

भाई-बहनों के साथ अनबन खत्म होगी, बच्चों का प्यार मिलेगा. Health: अहंकार त्याग कर केवल सकारात्मक बातों पर ध्यान दें.

अहंकार त्याग कर केवल सकारात्मक बातों पर ध्यान दें. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

नई उमंग वाला दिन है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और खरीदारी के योग हैं. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में शत्रुओं पर आपकी योजनाओं का गहरा प्रभाव पड़ेगा. जीवन की परेशानियां जल्द ही दूर होंगी.

Career: बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए खास दिन, शत्रु प्रभावित होंगे.

बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए खास दिन, शत्रु प्रभावित होंगे. Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी पर खर्च के योग.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी पर खर्च के योग. Love: मित्र की पार्टी में शामिल होंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात.

मित्र की पार्टी में शामिल होंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात. Health: नई ऊर्जा और उमंग महसूस करेंगे, तनाव खत्म होगा.

नई ऊर्जा और उमंग महसूस करेंगे, तनाव खत्म होगा. शुभ रंग: सुनहरा पीला | शुभ अंक: 3

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