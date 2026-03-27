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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल: सावधान! आज इन 4 राशियों को मिल सकता है अपनों से धोखा, जानें 28 मार्च 2026 का पूरा टैरो कार्ड फल

टैरो राशिफल: सावधान! आज इन 4 राशियों को मिल सकता है अपनों से धोखा, जानें 28 मार्च 2026 का पूरा टैरो कार्ड फल

Tarot Card Reading: 28 मार्च 2026 आज कुछ राशियों के लिए कड़े फैसलों और चुनौतियों का दिन है, तो कुछ को मिलेंगे उन्नति के अवसर. जानें नीतिका शर्मा से अपनी राशि के करियर और आर्थिक लाभ का पूरा भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Mar 2026 09:51 PM (IST)
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Aaj Ka Tarot Rashifal 28 March 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के मुताबिक, आज करियर, आपसी रिश्तों और पैसों के मामले में सितारों का मिला-जुला असर रहेगा. कुछ राशियों को उनकी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है, तो कुछ को शांति और समझदारी से काम लेना होगा.

आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं:

मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. आज आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. इतना ही नहीं आज आपको किसी के साथ विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव दिखाई देगा. इस वजह से लोग आपसे जल्दी ही प्रभावित हो जाएंगे. साथ ही आज आपकी लोगों के साथ जान पहचान भी बढ़ेगी.

मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है. आपको आज एक के बाद एक कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज अपने किसी करीबी दोस्त से धोखा मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी दिन बचत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों को आज अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों को आज व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौती पूर्ण होगा, व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि वाले जातक व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा. यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा. इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे. आपको अपनी मेहनत के लिए सभी से खूब सराहना मिलेगी.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर रहने वाला है. आज हवा और सर्दी से अपना ध्यान रखे, संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों के लिए आज का दिन सफलता दिलाएगा. आप यदि मेहनत करें तो आपके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं. आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को आज विदेश और किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए यह समय के संबंध में उतार-चढ़ाव वाला और अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है, आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 27 Mar 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

28 मार्च 2026 का टैरो राशिफल करियर, रिश्तों और पैसों के मामले में कैसा रहेगा?

28 मार्च 2026 का टैरो राशिफल करियर, रिश्तों और पैसों के मामले में मिला-जुला असर दिखाएगा। कुछ को मेहनत का फल मिलेगा, तो कुछ को समझदारी से काम लेना होगा।

मेष राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन कुछ खास नहीं है। वे किसी मुसीबत में फंस सकते हैं या विश्वासघात के कारण सजा का सामना कर सकते हैं।

वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व में आज क्या खास रहेगा?

वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव रहेगा, जिससे लोग जल्दी प्रभावित होंगे और उनकी जान-पहचान भी बढ़ेगी।

मिथुन और धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से 28 मार्च 2026 कैसा रहेगा?

मिथुन और धनु राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहेगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और संक्रमण से बचाव का ध्यान रखना होगा।

तुला राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

तुला राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ और आर्थिक लाभ के लिए अच्छा रहेगा। वे पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा करेंगे।

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