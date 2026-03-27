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Aaj Ka Tarot Rashifal 28 March 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के मुताबिक, आज करियर, आपसी रिश्तों और पैसों के मामले में सितारों का मिला-जुला असर रहेगा. कुछ राशियों को उनकी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है, तो कुछ को शांति और समझदारी से काम लेना होगा.

आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं:

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. आज आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. इतना ही नहीं आज आपको किसी के साथ विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव दिखाई देगा. इस वजह से लोग आपसे जल्दी ही प्रभावित हो जाएंगे. साथ ही आज आपकी लोगों के साथ जान पहचान भी बढ़ेगी.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है. आपको आज एक के बाद एक कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज अपने किसी करीबी दोस्त से धोखा मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी दिन बचत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों को आज अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों को आज व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौती पूर्ण होगा, व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि वाले जातक व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा. यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा. इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे. आपको अपनी मेहनत के लिए सभी से खूब सराहना मिलेगी.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर रहने वाला है. आज हवा और सर्दी से अपना ध्यान रखे, संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों के लिए आज का दिन सफलता दिलाएगा. आप यदि मेहनत करें तो आपके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं. आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को आज विदेश और किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए यह समय के संबंध में उतार-चढ़ाव वाला और अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है, आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.