कर्क राशि वालों को भूमि या भवन के विवाद के कारण मानसिक अशांति होगी। वे दूसरों के सामने खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे।
Tarot Horoscope 16 April 2026: मिथुन और कर्क राशि वाले विवादों से रहें सतर्क! जानें क्या कहते हैं आपके कार्ड्स
टैरो राशिफल 16 अप्रैल 2026: मकर को निवेश से लाभ और धनु की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मिथुन लापरवाही से बचें और मीन को व्यापार में प्रतिस्पर्धा मिलेगी. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें आज का सटीक भविष्यफल.
- कुंभ: समय प्रबंधन से रुके काम, अनिश्चितता से तनाव।
टैरो राशिफल 16 अप्रैल 2026: गुरुवार का दिन मकर राशि के लिए नए निवेश और धनु के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहा है. वहीं, मिथुन राशि को सेहत और कर्क को भूमि विवाद के प्रति सावधान रहने की जरूरत है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक कार्ड विश्लेषण के साथ जानें, आज आपकी किस्मत के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं.
मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आय अच्छी बनी रहेगी. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें. अध्यात्मिक उन्नति होगी. साथ ही आज आप किसी धार्मिक स्थल पर भी धूमने के लिए जा सकते हैं.
वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को कोई नई सूचनाएं और संदेश आपकी महत्वकांक्षाओं को नए पर लग सकते हैं. साथ ही आज आपको यात्राओं की अधिकता के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहने वाला है.
मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. वित्तीय मामलों में अपको व्यस्तता बनी रहेगी. वैक्टीरिया/संक्रमित रोगो से बचना चाहिए.
कर्क टैरो राशिफल
कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि दूसरे लोगों के सामने आप अपने आपको बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे. भूमि या भवन के विवाद के कारण मानसिक अशांति होगी.
सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है. कागजी कामकाजी और रोजमर्रा से कार्यों आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे. आज आपके यात्रा के योग बन रहा है.
कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रही है कि कन्या राशि के लोग इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोएं रहेंगे. साथ ही कुछ कल्पनाएं आपके मन में व्यस्थित कर सकती हैं. नई परियोजनाओं की शुरुआत भी आप आज से कर सकते हैं. दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.
तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को इस समय आपको कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आपका दांपत्य जीवन सामान्यत: ठीक रहेगा. नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी.
वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय नए कार्यों की योजना बनानी चाहिए. ग्रहस्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरुप सफलता का प्रतिशत भी काफी अच्छा रहने वाला है.
धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि बता रही है कि धनु राशि के लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोग आपका पक्ष लेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढाने हेतु आप प्रयासरत रहेंगे. मन में शांति होगी.
मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को वित्तीय कार्य निपटाना और नए निवेश से आपको लाभ हो सकता है. आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.
कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को समय प्रबंधन से कई रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी.
मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.
Kal Ka Rashifal 16 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में तुला और कुंभ राशि वालों के पूरे होंगे सपने, जानें अपनी राशि का हाल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
16 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए टैरो राशिफल में क्या खास है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL