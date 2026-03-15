Tarot Prediction 15 March 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

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Tarot Card Reading 15 March 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 15 मार्च 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. आज व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. हो सकता है कि इन्हे व्यापारिक मामलों के लिये छोटी यात्राएं भी करनी पड़ें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन संपत्ति संबंधित मामलों में काफी अच्छा है. आज आप भवन या भूमि की खरीददारी कर सकते हैं. साथ ही आज दिन के दूसरे हिस्से में आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आज आपके विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन पक्ष में रहेगा. आज आपकी परिस्थिति तेजी से बदलने लगेंगे. आपको ऐसा लगेगा मानों सबकुछ आपके विरुद्ध हो गया है मानसिक तनाव भी आपको मिल सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि वह अपने मामलों में ही सीमित रहें. दूसरों के मामलों में पड़ने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज खुद को रिलैक्स महसूस करने के लिए पार्क में जाकर थोड़ा समय जरूर बीताएं.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के मन में आज घरेलू मामलों को लेकर काफी उथल पुथल रहने वाली है. हालांकि, आज दोपहर बाद आपके लिए तनाव और बढ़ सकता है. साथ ही आपको गृहस्थ जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के खर्चों में आज कमी देखने को मिलेगा. जिससे आज आपको शांति का अनुभव होगा. हालांकि, आज आपको अपनी संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आज उनकी सेहत थोड़ा नासाज रह सकती है. साथ ही आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में काफी अच्छा साबित होगा. अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने खानपान और अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा फोकस करना होगा. वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. साथ ही आज आपको काम करने में सुख और सफलता दोनों मिलेगी.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों को आज कम समय में अधिक काम करने में कामयाबी हासिल होगी. आज आप कई काम पूरे करने में सफल रहेंगे. इस समय आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के व्यापारी वर्ग के जातकों को व्यापार में आज पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है. आज आपके सामने तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं. लेकिन, आप अपनी सूझबूझ से सभी कठिनाइयों को हल करने में सफल रहेंगे.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को इस अवधि में हर काम बहुत ही संयम से करने की जरूरत है. व्यवसाय में भी संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. धन लाभ व बचत के अच्छे योग है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.