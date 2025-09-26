Singh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल है. हालांकि अतिउत्साह में आकर किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचें, जिससे लाभ प्रतिशत कम न हो.

सप्ताह की शुरुआत धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने का अवसर देगी. सेहत, धन, व्यापार और प्रेम का हाल जानने के लिए पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल.

व्यवसाय और धन लाभ

नौकरीपेशा जातक पूरे मनायोग से कार्य करेंगे और अपने प्रयास का पूरा फल प्राप्त करेंगे. किसी विशेष व्यक्ति से कार्य संबंधी नई दिशा मिलने की संभावना है.

पत्रकारिता, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में विशेष सफलता प्राप्त होगी. व्यवसायिक दृष्टि से भी यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में सफलता मिलेगी.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के दौरान घर और परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. शुभचिंतकों और प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव और वैवाहिक जीवन शानदार और मधुर रहेगा. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ तालमेल और सहयोग बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.