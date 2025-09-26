Leo Weekly Horoscope 2025: उत्साह से भरा रहेगा ये हफ्ता, कामकाज में मिलेगी सफलता! पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल
Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उत्साह से भरा, धार्मिक कामकाजों की तरफ झुकाव बढ़ सकता है. व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल.
Singh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल है. हालांकि अतिउत्साह में आकर किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचें, जिससे लाभ प्रतिशत कम न हो.
सप्ताह की शुरुआत धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने का अवसर देगी. सेहत, धन, व्यापार और प्रेम का हाल जानने के लिए पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल.
व्यवसाय और धन लाभ
नौकरीपेशा जातक पूरे मनायोग से कार्य करेंगे और अपने प्रयास का पूरा फल प्राप्त करेंगे. किसी विशेष व्यक्ति से कार्य संबंधी नई दिशा मिलने की संभावना है.
पत्रकारिता, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में विशेष सफलता प्राप्त होगी. व्यवसायिक दृष्टि से भी यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में सफलता मिलेगी.
परिवार और सामाजिक जीवन
सप्ताह के दौरान घर और परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. शुभचिंतकों और प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
लव और वैवाहिक जीवन शानदार और मधुर रहेगा. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ तालमेल और सहयोग बना रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
उपाय
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
FAQs
प्र.1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर पूरी तरह अनुकूल, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी.
प्र.2 व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में क्या लाभ होगा?
उत्तर नौकरी, मार्केटिंग और नेटवर्किंग में विशेष सफलता और लाभ प्राप्त होगा.
प्र.3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर घर और परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.
प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर लव और मैरिड लाइफ शानदार और मधुर रहेगी.
प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
