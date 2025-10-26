इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का समय है. वीक की शुरुआत से ही आपका गुड लक आपको हर क्षेत्र में सहयोग देगा.
Leo Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) सिंह राशि: सौभाग्य का साथ, यात्रा और करियर में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे
Leo Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का समय है. वीक की शुरुआत से ही आपका गुड लक आपको हर क्षेत्र में सहयोग देगा.
करियर और कार्यस्थल:
करियर और व्यवसाय में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह ट्रेवल सुखद और लाभकारी रहेगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भविष्य में बड़े लाभ के अवसर बनेंगे. मिड वीक में किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप फॉरेन में करियर या व्यवसाय के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने की संभावना है.
व्यापार एवं वित्त:
बिजनेस में उन्नति और संचित धन में वृद्धि होगी. एंप्लॉयड पर्सन के बोनस में कमी संभव है, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
परिवार और सामाजिक जीवन:
रिश्ते-नाते अनुकूल रहेंगे. भाई-बहनों के साथ प्रेम और एकता बनी रहेगी. संतान की किसी उपलब्धि से समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में आपसी विश्वास और रोमांस के अवसर बढ़ेंगे. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलने के योग हैं. विवाहित लोग खुशहाल जीवन का आनंद लेंगे.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा और व्यस्त कार्यक्रम के बीच संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम जरूरी है.
साप्ताहिक उपाय:
- रविवार को सूर्य देव को लाल फूल और गुड़ अर्पित करें.
- लाल रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग सौभाग्य बढ़ाएगा.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह विदेश में करियर या व्यवसाय में सफलता मिलेगी?
A1. हां, फॉरेन ट्रेवल और प्रयास से सफलता मिलने की संभावना है.
Q2. क्या प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा?
A2. हां, परिवार और लव लाइफ में प्रेम, विश्वास और खुशियों की स्थिति बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
