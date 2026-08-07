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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 7 August 2026: अपनों की सच्चाई आएगी सामने, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Aaj Ka Mithun Rashifal 7 August 2026: अपनों की सच्चाई आएगी सामने, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Gemini Horoscope Today: क्या कोई करीबी आपके काम में रुकावट डाल रहा था? क्या ऑफिस का दबाव बढ़ सकता है? जानिए मिथुन राशि वालों को आज किस सच का सामना करना पड़ सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मिथुन राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा बारहवें भाव में होने से नए विदेशी संपर्कों या बाहरी साझेदारियों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. यदि बिजनेस में स्टाफ के बीच गुटबाजी या आपसी मतभेद चल रहे हैं, तो उसका असर ग्राहकों और सेल्स पर पड़ सकता है. समय रहते इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी होगा, अन्यथा भविष्य में नुकसान बढ़ सकता है.

आज व्यापार से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करें. जो लोग दोस्ती का दिखावा कर आपके काम में बाधा डाल रहे थे, उनकी सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे आप आगे होने वाले नुकसान से बच जाएंगे. दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर बॉस और सीनियर दोनों की ओर से काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे समय में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी होगा.

लापरवाही, गुस्सा या जल्दबाजी आपके काम में रुकावट पैदा कर सकती है. यदि आप अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेंगे, तो स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें. फिलहाल धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आपकी कही हुई कोई बात विवाद का कारण बन सकती है. करीबी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें. सही समय पर सही निर्णय लेने से कई समस्याएं टल सकती हैं.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव और कार्यभार का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त आराम करें. ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आपको मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को आज एकाग्र होकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी. ध्यान भटकने से बचें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें. निरंतर अभ्यास और सही योजना से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां दुर्गा की पूजा करें और "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और व्यापार व करियर में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:10 AM (IST)
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