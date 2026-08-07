Aaj Ka Mithun Rashifal 7 August 2026: अपनों की सच्चाई आएगी सामने, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Aaj Ka Mithun Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मिथुन राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा बारहवें भाव में होने से नए विदेशी संपर्कों या बाहरी साझेदारियों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. यदि बिजनेस में स्टाफ के बीच गुटबाजी या आपसी मतभेद चल रहे हैं, तो उसका असर ग्राहकों और सेल्स पर पड़ सकता है. समय रहते इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी होगा, अन्यथा भविष्य में नुकसान बढ़ सकता है.

आज व्यापार से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करें. जो लोग दोस्ती का दिखावा कर आपके काम में बाधा डाल रहे थे, उनकी सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे आप आगे होने वाले नुकसान से बच जाएंगे. दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर बॉस और सीनियर दोनों की ओर से काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे समय में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी होगा.

लापरवाही, गुस्सा या जल्दबाजी आपके काम में रुकावट पैदा कर सकती है. यदि आप अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेंगे, तो स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें. फिलहाल धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आपकी कही हुई कोई बात विवाद का कारण बन सकती है. करीबी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें. सही समय पर सही निर्णय लेने से कई समस्याएं टल सकती हैं.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव और कार्यभार का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त आराम करें. ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आपको मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को आज एकाग्र होकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी. ध्यान भटकने से बचें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें. निरंतर अभ्यास और सही योजना से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां दुर्गा की पूजा करें और "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और व्यापार व करियर में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे.

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