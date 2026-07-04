Singh Rashifal 4 July 2026: शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास और उन्नति लेकर आने वाला है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यापार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों की शुरुआत और महत्वपूर्ण डील्स के लिए आज दो विशेष समय हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई नया काम शुरू न करें.

आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी जैकपॉट से कम नहीं है. चन्द्रमा के 7th हाउस में होने से आपके बिजनेस में अभूतपूर्व तेजी आएगी. जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया के जरिए व्यापार करते हैं, उनके ऑनलाइन स्टोर, वेबसाइट ट्रैफिक या सोशल मीडिया ऑर्डर्स में भारी उछाल आएगा. डिजिटल विंग से आज आपको छप्पर पाड़ कमाई होने वाली है. आज के दिन बन रहे शुभ प्रीति योग की वजह से बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ग्लोबली फैलाने का कोई बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है या कोई विदेशी पार्टनर आज आपसे हाथ मिला सकता है. कोई बड़ी और मुनाफेदार डील आज अचानक final हो सकती है जो आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों, विशेषकर कोडिंग, डेटा साइंस, एआई या किसी भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है. आज आप किसी बहुत बड़ी और पेचीदा एरर या कोडिंग समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे. वीकेंड पर होने वाली ऑफिस मीटिंग्स में आपके द्वारा दिए गए किसी इनोवेटिव सुझाव को कंपनी सीधे अपने बड़े प्रोजेक्ट में लागू कर सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका कद अचानक बढ़ जाएगा. राजनेताओं और समाजसेवियों का दिमाग आज रॉकेट की तरह चलेगा. आपके पास कई आउट-ऑफ-द-बॉक्स आइडियाज होंगे और आपकी यही अनूठी सोच आज आपको भीड़ में सबसे अलग खड़ा करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन नई खोज और जिज्ञासाओं से भरा रहेगा. न्यू-एज कोर्सेज (जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स) के छात्रों के लिए आज का दिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सकता है. यह प्रोजेक्ट आपकी क्रिएटिविटी और सीखने की इच्छा को और ज्यादा बढ़ाएगा. प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आपको मेंटर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपका मिजाज बहुत ही फ्रेंडली और खुशमिजाज रहेगा. आपके इस सकारात्मक व्यवहार के कारण घर के युवा और बच्चे आपके बहुत करीब आएंगे. घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. दोस्तों या लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी, गैजेट या व्हीकल खरीदने का बड़ा प्लान बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और वे आपके हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद ऊर्जावान रहेगा. 7वें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट रखेगा. पिछले कुछ दिनों से चली आ रही सुस्ती या थकान आज पूरी तरह गायब हो जाएगी. हालांकि, स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण आंखों में थोड़ा सूखापन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में आंखों को आराम देते रहें. शाम के समय वॉक करना या कसरत करना आपकी एनर्जी को और बूस्ट करेगा.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ऑरेंज (Orange) - यह रंग आज आपके आत्मविश्वास और तेज को और बढ़ाएगा.

ऑरेंज (Orange) - यह रंग आज आपके आत्मविश्वास और तेज को और बढ़ाएगा. भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 4

4 अशुभ अंक (Unlucky Number): 2 (आज इस अंक से जुड़े बड़े निवेशों में सावधानी बरतें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

शनिवार के दिन और चंद्रमा की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आज सुबह या शाम के समय सूर्य देव के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. चूंकि शनिवार का दिन है, इसलिए शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें. इससे आपके रास्ते की सभी रुकावटें दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.