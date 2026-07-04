हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 4 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए जैकपॉट लेकर आया है शनिवार, बिजनेस में होगी छप्परफाड़ कमाई

Singh Rashifal 4 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए जैकपॉट लेकर आया है शनिवार, बिजनेस में होगी छप्परफाड़ कमाई

Leo Horoscope 4 July 2026: सिंह राशि के 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, क्या प्रीति योग के प्रभाव से टेक्निकल फील्ड के युवाओं का ऑफिस में अचानक कद बढ़ जाएगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 4 July 2026: शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास और उन्नति लेकर आने वाला है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यापार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों की शुरुआत और महत्वपूर्ण डील्स के लिए आज दो विशेष समय हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई नया काम शुरू न करें.

आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी जैकपॉट से कम नहीं है. चन्द्रमा के 7th हाउस में होने से आपके बिजनेस में अभूतपूर्व तेजी आएगी. जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया के जरिए व्यापार करते हैं, उनके ऑनलाइन स्टोर, वेबसाइट ट्रैफिक या सोशल मीडिया ऑर्डर्स में भारी उछाल आएगा. डिजिटल विंग से आज आपको छप्पर पाड़ कमाई होने वाली है. आज के दिन बन रहे शुभ प्रीति योग की वजह से बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ग्लोबली फैलाने का कोई बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है या कोई विदेशी पार्टनर आज आपसे हाथ मिला सकता है. कोई बड़ी और मुनाफेदार डील आज अचानक final हो सकती है जो आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों, विशेषकर कोडिंग, डेटा साइंस, एआई या किसी भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है. आज आप किसी बहुत बड़ी और पेचीदा एरर या कोडिंग समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे. वीकेंड पर होने वाली ऑफिस मीटिंग्स में आपके द्वारा दिए गए किसी इनोवेटिव सुझाव को कंपनी सीधे अपने बड़े प्रोजेक्ट में लागू कर सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका कद अचानक बढ़ जाएगा. राजनेताओं और समाजसेवियों का दिमाग आज रॉकेट की तरह चलेगा. आपके पास कई आउट-ऑफ-द-बॉक्स आइडियाज होंगे और आपकी यही अनूठी सोच आज आपको भीड़ में सबसे अलग खड़ा करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन नई खोज और जिज्ञासाओं से भरा रहेगा. न्यू-एज कोर्सेज (जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स) के छात्रों के लिए आज का दिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सकता है. यह प्रोजेक्ट आपकी क्रिएटिविटी और सीखने की इच्छा को और ज्यादा बढ़ाएगा. प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आपको मेंटर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपका मिजाज बहुत ही फ्रेंडली और खुशमिजाज रहेगा. आपके इस सकारात्मक व्यवहार के कारण घर के युवा और बच्चे आपके बहुत करीब आएंगे. घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. दोस्तों या लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी, गैजेट या व्हीकल खरीदने का बड़ा प्लान बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और वे आपके हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद ऊर्जावान रहेगा. 7वें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट रखेगा. पिछले कुछ दिनों से चली आ रही सुस्ती या थकान आज पूरी तरह गायब हो जाएगी. हालांकि, स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण आंखों में थोड़ा सूखापन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में आंखों को आराम देते रहें. शाम के समय वॉक करना या कसरत करना आपकी एनर्जी को और बूस्ट करेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ऑरेंज (Orange) - यह रंग आज आपके आत्मविश्वास और तेज को और बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 4
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 2 (आज इस अंक से जुड़े बड़े निवेशों में सावधानी बरतें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

शनिवार के दिन और चंद्रमा की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आज सुबह या शाम के समय सूर्य देव के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. चूंकि शनिवार का दिन है, इसलिए शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें. इससे आपके रास्ते की सभी रुकावटें दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 4 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए जैकपॉट लेकर आया है शनिवार, बिजनेस में होगी छप्परफाड़ कमाई
Singh Rashifal 4 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए जैकपॉट लेकर आया है शनिवार, बिजनेस में होगी छप्परफाड़ कमाई
राशिफल
Kark Rashifal 4 July 2026: कर्क राशि वालों पर आज मंडरा रहा ग्रहण दोष का साया, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां
Kark Rashifal 4 July 2026: कर्क राशि वालों पर आज मंडरा रहा ग्रहण दोष का साया, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां
राशिफल
Mithun Rashifal 4 July 2026: 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर, मिथुन राशि वालों की दूसरों की मदद करने से चमकेगी किस्मत
Mithun Rashifal 4 July 2026: 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर, मिथुन राशि वालों की दूसरों की मदद करने से चमकेगी किस्मत
राशिफल
Vrishabha Rashifal 4 July 2026: चंद्रमा के 10वें भाव में होने से वृषभ राशि वालों का करियर पकड़ेगा रफ्तार, जानें शुभ मुहूर्त
Vrishabha Rashifal 4 July 2026: चंद्रमा के 10वें भाव में होने से वृषभ राशि वालों का करियर पकड़ेगा रफ्तार, जानें शुभ मुहूर्त
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा
इंडिया
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी करेंगे लोकार्पण, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
इंडिया
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
पंजाब
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
इंडिया
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
यूटिलिटी
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget