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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 30 June 2026: लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ सकती है दूरी, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की सलाह

Singh Rashifal 30 June 2026: लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ सकती है दूरी, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की सलाह

Leo Horoscope: क्या आज क्रिएटिव बिजनेस से होगा आकस्मिक धन लाभ और क्या लव लाइफ में बढ़ेगी मिसअंडरस्टैंडिंग? जानिए 30 जून 2026 को अपनी नौकरी, निवेश, सेहत और सावधानियों का पूरा लेखा-जोखा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Singh Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी निर्णय क्षमता और बौद्धिक कौशल को निखारेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 5वें भाव (पंचम भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को चमकाने और बड़ा लाभ कमाने का है. बिजेनसमैन के लिए आज क्रिएटिव बिजनेस में बहुत बड़ा मौका हाथ लग सकता है. यदि आप डिजाइन, कंटेंट या फैशन बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज आपके ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी हो सकती है; बस आपको अपनी क्रिएटिविटी को सूझबूझ से बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा. 

ब्रह्म योग बनने से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर बिजनेसमैन को अदर कंट्री (विदेशों) से बड़ा मुनाफा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. आज मार्केट का सेंटिमेंट आपकी उम्मीद के मुताबिक रहेगा और आपकी सिक्स्थ सेंस (छठी इंद्री) निवेश के सही मौकों को आसानी से पहचान लेगी. हालांकि, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अपने पार्टनर के प्रति व्यवहार में और अधिक सुधार लाना होगा, ताकि आपसी तालमेल बना रहे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. चंद्रमा के 5वें हाउस में होने से जातकों को आकस्मिक धन लाभ (अचानक धन प्राप्ति) के मजबूत योग बन रहे हैं. यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वह आज वापस मिल सकता है. व्यापार में सही समय पर लिए गए फैसले बड़ा मुनाफा देंगे. शुभ चौघड़िया के समय (दोपहर 12:15 से 02:00 बजे) किए गए निवेश भविष्य में समृद्धि लाएंगे. ध्यान रहे कि राहुकाल (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े और जोखिम भरे वित्तीय वादों से खुद को दूर रखें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति और मार्गदर्शन का रहेगा. ऑफिस में आज आपको अपने सीनियर्स और बॉस से विशेष गाइडेंस (मार्गदर्शन) मिलेगा. उनके द्वारा दिए गए इन इनपुट्स से आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और कार्य समय पर पूरे होंगे. आपको आज अधिक मेहनती बनना होगा; याद रखें कि कर्म न करने से मन में केवल इच्छाएं ही बची रह जाती हैं, जो बाद में दुख का कारण बनती हैं. 

इसलिए पूरे दिन एक्टिव और ऊर्जावान रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज बेहद धैर्य का परिचय देते हुए अपने ऑफिशियली वर्क को अंजाम देना होगा. जल्दबाजी में काम बिगाड़ने से बचें. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज एक चेतावनी है कि फील्ड में वाहन चलाते समय पूरी तरह अलर्ट रहें, लापरवाही के चलते आप चोट-चपेट के शिकार बन सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा हो सकता है. स्टूडेंट्स आज लेक ऑफ गाइडेंस (उचित मार्गदर्शन की कमी) के चलते अपने फील्ड में मनमुताबिक या बेहतर प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे. यदि करियर या विषयों के चुनाव को लेकर मन में कोई दुविधा हो, तो अपने शिक्षकों या घर के बड़े-बुजुर्गों से सलाह लेने में संकोच न करें. खुद को भ्रमित होने से बचाने के लिए पढ़ाई का एक निश्चित शेड्यूल बनाएं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
प्रेम संबंधों के मामले में आज आपको बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है. प्रेम संबंध में चल रहे युवक-युवतियों को आज एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझना होगा. बातचीत के दौरान अपनी ईगो को बीच में न आने दें, अन्यथा छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग (गलतफहमी) के चलते बात इतनी बढ़ सकती है कि अलगाव होने तक की नौबत आ सकती है. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. घर के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने से मानसिक तनाव कम होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा. भीतरी रूप से आपमें ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े जातकों को शारीरिक थकान और दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहना होगा. सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें. मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज योग, प्राणायाम या हल्के व्यायाम का सहारा लेना आपके लिए बेहद हितकर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Green (हरा)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. मंदिर में लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करें, संकट टलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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