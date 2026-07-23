Aaj Ka Mithun Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन उन्नति और विस्तार का संकेत दे रहा है. शुभ योग के प्रभाव से व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और रुकी हुई चिंताएं दूर होंगी. यदि आप अपने कारोबार में ब्रांडेड उत्पाद शामिल करते हैं, तो ग्राहकों का आकर्षण बढ़ेगा और बिक्री में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है. नए व्यापारियों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अनुशासन और समय की पाबंदी ही उन्हें बाजार में मजबूत पहचान दिलाएगी. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कार्यशैली में कुछ बदलाव करना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. करियर को आगे बढ़ाने वाले नए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत, सतर्कता और सकारात्मक सोच का अच्छा परिणाम मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और भविष्य में नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं. यह समय अपने कौशल को निखारने और नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने का है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार से आय बढ़ने के संकेत हैं और नए अवसर भविष्य में आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं. यदि संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ों का कोई कार्य लंबित है, तो उन्हें सुरक्षित रखें और किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच अवश्य करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ डिनर या कहीं घूमने की योजना बन सकती है. संतान की प्रगति और उपलब्धियां भी आपको खुशी देंगी.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान रहेंगे. काम का दबाव रहने के बावजूद संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखेगा. नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. इससे व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, करियर में उन्नति होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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